AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şahin:

– “İki hafta sonra, 25 Şubat’ta Ankara’da halk oylamasıyla ilgili kampanya tanıtımımızı gerçekleştireceğiz ve sahalara çok daha güçlü bir şekilde ineceğiz”

KIRŞEHİR (AA) – AK Parti Genel Başkan Yardımcı Fatih Şahin, “İki hafta sonra 25 Şubat’ta, Ankara’da halk oylamasıyla ilgili kampanya tanıtımımızı gerçekleştireceğiz ve sahalara çok daha güçlü bir şekilde ineceğiz.” dedi.

Şahin, partisinin Kırşehir İl Başkanlığı’nın Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda düzenlediği Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, anayasa değişikliği çalışmalarıyla ilgili 63 gün sonra halk oylamasının yapılacağını söyledi.

Kampanya ile ilgili hazırlıklarının devam ettiğini belirten Şahin, bütün güçleriyle sahada olacaklarını, bundan önceki 11 seçimde elde ettikleri başarılar gibi bundan da alınlarının akıyla çıkacaklarını vurguladı.

Kendilerine ve teşkilatlarına güvendiklerini ifade eden Şahin, “Bütün gücümüzle sahada olacağız. Şimdiye kadar nasıl 11 kez sandıktan anlımızın akıyla çıktıysak, bu sandıktan da alnımızın akıyla çıkmamamız için hiçbir neden yok. Yeter ki bu kampanya döneminde de AK Parti teşkilatları olarak üzerimize düşen vazifeyi yapalım. Bugüne kadar ki çalışmalarınız, emekleriniz, alın teriniz ve fedakaralıklarınız için her birinize şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.

“Şimdi, Özal’ın, Erbakan’ın, Türkeş’in, Yazıcıoğlu’nun, Kahveci’nin hayallerini gerçeğe dönüştürmek Allah’ın izniyle bizlere nasip olacak. Bundan dolayı da heyecanlı olduğumuzu, büyük bir şevk ve heyecan içinde olduğumuzu ifade etmem gerekiyor.” şeklinde konuşan Şahin, şöyle devam etti:

“İki hafta sonra 25 Şubat’ta, Ankara’da halk oylamasıyla ilgili kampanya tanıtımımızı gerçekleştireceğiz ve sahalara çok daha güçlü bir şekilde ineceğiz. Bu aradaki dönemi daha çok kendi mutfak çalışmalarımızla tamamlamalıyız. Anlatabilmemiz için öncelikle hepimizin bu paketin içinde neler olduğunu bilmemiz gerekiyor. Parti yönetimlerimizde bugüne kadar görev almış bütün arkadaşlarımızın katkısına ihtiyacımız var. AK Parti’de yönetici olmanın eskisi yenisi olmaz. Hepimiz sahaya çıkacağız ve var gücümüzle çalışacağız.”

İl Başkanı Mustafa Kendirli de Kırşehir olarak Türkiye’nin uyumlu teşkilatlarından birisine sahip olduklarını belirterek, milletvekillerinin de kendilerine büyük destek verdiğini söyledi.

Referandumla ilgili çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlaya gayret ettiklerini vurgulayan Kendirli, iyi bir sonuç alacaklarını inandıklarını kaydetti.

Toplantıya, AK Parti Kırşehir milletvekilleri Salih Çetinkaya, Mikail Arslan, Kırşehir Belediye Başkan Vekili Veli Şahin ve çok sayıda partili katıldı.