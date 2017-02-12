AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şahin:

NEVŞEHİR (AA) – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, 16 Nisan’da halk oylamasına sunulacak olan anayasa değişikliğine ilişkin, “Aziz milletimiz her sandığa gittiğinde en doğru kararı milletin menfaatine olan kararı vermiştir ve inanıyorum ki 16 Nisan’da yine öyle olacaktır. Biz halkımıza gitmeye hazırlanıyoruz, CHP ise Anayasa Mahkemesine gitmeye hazırlanıyor. Şuana kadar hep yaptıkları bu oldu, milletin menfaatine ne varsa bunları Anayasa Mahkemesine götürdüler.” dedi.

AK Parti Nevşehir İl Başkanlığının Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlediği Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katılan Şahin, anayasa değişikliği ile ilgili yürütülen çalışmalarda son kararı milletin vereceğini vurguladı.

Referandum öncesindeki 9 haftalık süreçte, anayasa paketinin içeriğini anlatmak için teşkilatlarla birlikte yoğun çaba harcanacağına işaret eden Şahin, Cumhuriyet Halk Partisinin tutumunu eleştirdi.

Şahin, “Aziz milletimiz her sandığa gittiğinde en doğru kararı milletin menfaatine olan kararı vermiştir ve inanıyorum ki 16 Nisan’da yine öyle olacaktır. Biz halkımıza gitmeye hazırlanıyoruz, CHP ise Anayasa Mahkemesine gitmeye hazırlanıyor. Şuana kadar hep yaptıkları bu oldu, milletin menfaatine ne varsa bunları Anayasa Mahkemesine götürdüler.” dedi.

Yeni sistemde yüzde 50’nin üzerinde oy alamayan siyasi lider veya adayın cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini dile getiren Şahin, CHP ve HDP’nin, anayasa değişikliğinin ardından iktidara gelme ihtimallerinin ortadan kalkacağı için teklife karşı çıktıklarını bildirdi.

Şahin, şunları kaydetti:

“CHP hiçbir zaman milletin menfaatlerinin yanında yer almadı, bilakis her zaman milletin karşısında, milletin değerlerine aksi doğrultuda, statükonun yanında yeraldı. CHP ve sırtını teröre dayadığını söyleyen HDP bu anayasa değişikliğine neden karşı çıkıyor. Çünkü biliyorlar ki, milletin değerleriyle barışık olmayan, millete tepeden bakan, milletin inancını, ideallerini tahkir eden, Türkçe ezan zulmünü bu topraklara reva gören, zamanında bu toprakların mescitlerini, camilerini, Kuran kurslarını, af edersiniz ahıra ve depoya çeviren bir siyasi anlayışın temsilcilerinin bu sistemde iktidara gelme ve cumhurbaşkanı olma ihtimali söz konusu değildir. Çünkü yüzde 50’nin üzerinde oy olmayan hiçbir siyasi lider Cumhurbaşkanı seçilemeyecektir. Şimdiye kadar aldıkları yüzde 20-25 oylarla, zayıf siyasi tablolarda ortaya çıkan koalisyonlarda iktidar olmaya, iktidara ortak olmaya çalıştılar. Çoğu zamanda kurmuş oldukları vesayet odakları ile iktidara ortak olmaya çalıştılar. Artık bu sistemde millet iradesinin belirlemediği hiçbir güç iktidar olmayacaktır, işte bundan dolayı bu sisteme karşı çıkmaktalar.”

Toplantıya, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk ve Ebubekir Gizligider, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver ve çok sayıda partili katıldı.