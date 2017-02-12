AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şahin:

KIRŞEHİR (AA) – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, anayasa değişikliğiyle ilgili çalışmalara ilişkin, “Benim CHP’nin çalışmalarıyla ilgili bir endişem var. Korkarım ki ‘hayır’ ile ilgili çalışmalarını TBMM’den mektup göndermek suretiyle yaparlarsa vay bu ülkenin haline. Biliyorsunuz CHP’li bir milletvekili 2016 ve 2017 yılının ocak ayı itibariyle 13 ayda 1,8 milyon liralık harcama yaptı.” dedi.

Şahin, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı’nın Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda düzenlediği Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında, partilerinin siyaset anlayışının temelinde teşkilatların yattığını, bu teşkilatlar sayesinde 5 genel seçim, 3 yerel seçim, 2 halk oylaması ve bir cumhurbaşkanlığı seçiminden alınlarının akıyla çıktıklarını söyledi.

Milletin önüne 63 gün sonra anayasa değişikliğiyle ilgili bir halk oylamasının geleceğini hatırlatan Şahin, “Çok önemli bir halk oylamasının arefesindeyiz. Ülkemiz ve bölge için, bütün mazlum ve mağdur milletler için 63 gün sonra çok önemli bir halk oylaması gerçekleştirilecek. Bu halk oylamasından da alnımızın akıyla çıkacağımızdan hiçbir tereddüt ve şüphem yoktur. Gayemiz, evet oylarının mümkün olduğunca yüksek çıkması, halkımızın hüsnükabulünün mümkün olduğunca yüksek oranda olmasıdır.” diye konuştu.

Devletin sisteminin üniter bir cumhuriyet olduğunu, bununla ilgili hiçbir tartışma, kafa karışıklığı ve tereddüdün söz konusu olamayacağını ve son noktanın da 1923 yılında konulduğunu dile getiren Şahin, AK Parti ve MHP milletvekillerinin anayasa değişikliğinin hayata geçirilmesi için mecliste üzerilerine düşeni yerine getirdiğini aktardı.

Şahin, mecliste anayasa değişikliği görüşmelerini engellemeye çalışan CHP’nin şimdi de Anayasa Mahkemesine gitmeye hazırlandığına değinerek, şöyle devam etti:

“CHP, sürekli hakeme itiraz eden futbolcular gibi. Sürekli hakemle oynuyorlar. Yahu, kendi oyununuzu oynayın. Kendi işinizi yapın. Sürekli huzursuzluk çıkarıyorlar. CHP’nin oradan da gerekli cevabı alacakları konusunda bir hukukçu olarak kanaatimi ifade etmek istiyorum. CHP, her konuda olduğu gibi bu konuda da milletin yanında değil, statükonun yanında yer almıştır. Bundan sonraki günlerde de böyle yapmaya devam edeceği anlaşılmakta. Milletin menfaatine ne varsa CHP ve sırtını teröre ve teröristlere yaslayan HDP hayır demiştir. Hayırcı blok çalışmalarını yürütecektir. Benim CHP’nin çalışmalarıyla ilgili bir endişem var. Korkarım ki ‘hayır’ ile ilgili çalışmalarını TBMM’den mektup göndermek suretiyle yaparlarsa vay bu ülkenin haline. Biliyorsunuz, CHP’li bir milletvekili 2016 ve 2017 yılının ocak ayı itibariyle 13 ayda 1,8 milyon liralık harcama yaptı. Şimdi düşünün, eğer kampanyada da bu hakkın kötüye kullanılmasını değerlendirmeye çalışırlarsa yine olan bizim vergilerimize ve cebimizdeki paraya olacak. Böyle bir yola başvurmayacaklarını ben ümit ve temenni ediyorum.”

– “Ülkemiz için hayırlara vesile olacak bir iş yapıyoruz”

Anayasa değişikliği çalışmalarıyla çok doğru bir iş yaptıklarına inandığını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

“Ülkemiz için hayırlara vesile olacak bir iş yapıyoruz. Muhalefet, ezbere ve korkulara dayalı bir kampanya yürütmekte. ‘Ülke bölünecek, parçalanacak, demokrasiden uzaklaşacak, cumhuriyet kazanımları elden gidecek’ diyorlar. Baktığımızda bu kesimlerin on yıllardır korku ve paranoya siyaseti yaptığını görüyoruz. Sadece bugün değil, sürekli ülkenin bölüneceğinden, parçalanacağından, tek adamlıktan, şeriat tehlikesinden, ülkenin İran olacağından bahsedip durdular. Hiçbir şey olmadı, hiçbir şey de olmayacak. Çünkü bu ülkenin mayası ve temelleri sağlamdır. Ülkenin demokrasiden sapmasına, cumhuriyetin kazanımlarının heba olmasına en önde aziz milletimiz karşı duracaktır. Korku siyasetine prim vermemek amacıyla anayasa paketinin içeriğini çok güçlü bir şekilde halkımıza anlatmamız ve paylaşmamız gerekiyor.”

Toplantıya, AK Parti Kırşehir milletvekilleri Salih Çetinkaya ve Mikail Arslan, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kendirli, Kırşehir Belediye Başkan Vekili Veli Şahin ve partililer katıldı.