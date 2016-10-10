AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sorgun:

– “Bugüne kadar hiç kimse terörle amacına, emeline ulaşmadı. Bugün de ulaşamayacak. Bu PKK, DAEŞ, FETÖ, PYD, YPG veya DHKP-C olsa da ulaşamayacak”

KONYA (AA) – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, “Bugüne kadar hiç kimse terörle amacına, emeline ulaşmadı. Bugün de ulaşamayacaklar. Bu PKK, DAEŞ, FETÖ, PYD, YPG veya DHKP-C olsa da ulaşamayacak.” dedi.

Sorgun, partisinin il teşkilatında düzenlediği basın toplantısında, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olanlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Türkiye’nin çok ciddi bir sınavdan geçtiğini belirten Sorgun, “Bölgemiz önemli, tarihi günlerden geçiyor. Bazen içinde bulunduğumuz ortamın sıcaklığından dolayı durumu tam kavrayamıyoruz ama bunların daha sonra tarih kitaplarına yazıldığını gördüğümüzde, ‘ne kadar önemli günlere şahitlik etmişiz, farkında değilmişiz’ dediğimiz olabiliyor. Böyle zamanlardan geçiyoruz.” diye konuştu.

Devletin ve güvenlik güçlerinin terör örgütleri arasında herhangi bir ayrım yapmadan, onların zihniyetlerine veya görüntülerine bakmadan mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Sorgun, şunları ifade etti:

“Bugüne kadar hiç kimse terörle amacına, emeline ulaşmadı. Bugün de ulaşamayacak. Bu PKK, DAEŞ, FETÖ, PYD, YPG veya DHKP-C olsa da ulaşamayacak. Özellikle milletimiz devletinin, bayrağının ve istiklalinin yanında olduğu sürece bunu başaramayacaklar. Bunun en büyük sınavını 15 Temmuz’da milletimiz alnının akıyla verdi. Terörden en çok mağdur olan bölge büyük bir mesafe koydu. Bugün de bu mesafeyi çok net bir şekilde ifade ediyor. Doğumuzun, Güneydoğumuzun sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri, aşiret ileri gelenleri teröre karşı meşru iradenin, Hükümet’in, devletin, bayrağımızın yanında olduklarını ifade ettiler. Oradaki hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz.”

Sorgun, 14 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı Konya ziyareti konusundaki çalışmaları değerlendirmek üzere belediye başkanları ve teşkilatlarla bir araya geldiklerini bildirdi.

Hazırlıkların büyük oranda tamamlandığına değinen Sorgun, “Şehirde de gerekli duyurular başlamış. Şu an itibarıyla önemli bir eksiklik görülmüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Konya arasında 10 yıllara dayanan gönül bağı var. Cumhurbaşkanımız Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda tüm Konyalılarla buluşacak. İnşallah büyük temel atmalar ve açılışlar gerçekleştirilecek.” diye konuştu.

Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti Konya Milletvekilleri Mehmet Babaoğlu, Uğur Kaleli, Mustafa Baloğlu, Halil Etyemez ve AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat katıldı.