AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sorgun:

KONYA (AA) – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, “Küresel güçler ve para baronları devreye girdi. Dövizi yükselterek dengelerimizi bozmak istediler. Bu oyunda bozuluyor.” dedi.

Sorgun, Konevi Kültür Merkezinde düzenlenen partisinin Konya İl Gençlik Kolları Mahalle Başkanları toplantısında, Türkiye’nin tarihi bir süreçin içinden geçtiğini söyledi.

Türkiye’nin Gezi Parkı olayları, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz’da darbe girişimi ile yolunun kesilmek istendiğini vurgulayan Sorgun, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı deviremeyen güçler şimdi de başka bir yönden saldırıya geçti ve ekonomiyi hedef aldı. Küresel güçler ve para baronları devreye girdi. Dövizi yükselterek dengelerimizi bozmak istediler. Bu oyunda bozuluyor. Dövizi şimdilik frenleyen milletimiz inşallah yakında bir zamanda kurları makul seviyeyi indirip Türk lirasının değerini daha da artıracaktır.” diye konuştu.

Sorgun, AK Parti’nin teşkilat modelinde mahalle başkanlarının çok önemli olduğuna işaret ederek, Konya’da bin 184 mahalle başkanı olduğunu, mahalle başkanları görevlerini hakkıyla yaptığında çalışmaların verimli olacağını dile getirdi.

10 Aralık’ın, Birleşmiş Milletler (BM) İnsanlar Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul edildiği gün olduğuna dikkati çeken Sorgun, “Nasıl insan hakları günü ki Halep ve Ortadoğu’da katliamlar, Afrika da açlık, Türkiye’de ihanet. Veda Hutbesi yok sayılıyor insan hakları bakımından.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 1977’de tanıştığını aktaran Sorgun, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımız, 23 yaşında gençlik kolları başkanıydı. İstanbul Fatih’te afiş asıyordu, ilk orada afiş asarken tanıdım. Bu işler öyle tepeden gelmekle olmuyor. İşte kaynak burasıdır. Cevherler bu salondadır. Buradaki yüzlerce arkadaşımızdan bir tanesi çıkıyor, ‘Recep Tayyip Erdoğan’ oluyor. Türkiye’nin, mazlum ve mağdurların umudu oluyor. Yarının sahibi Allah bilemeyiz buradaki genç arkadaşımızdan hangisine hangi görevlerin verileceğini Allah bilir. ‘Dünyayı kurtaracağım’ azmi ve niyeti olmazsa kendimizi kurtaramayız. Ufkumuzu bu kadar büyük tutmamız lazım. Dünyayı Allah’ın izniyle kurtaracağız, niyetimizi böyle alacağız.”