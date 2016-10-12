AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sorgun: “Terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla sürüyor”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, İl Koordinasyon toplantısında yaptığı konuşmada terör ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

AK Parti Konya İl Teşkilatı’nın 15 günde bir yaptığı İl Koordinasyon Kurulu’nun bu seferki asıl gündemi terörle çaba ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cuma günü Konya’ya oluşturacağı ziyaret oldu. Toplantıya, AK Parti Konya Milletvekilleri Mehmet Babaoğlu, Uğur Kaleli, Mustafa Baloğlu, Halil Etyemez, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat katıldı. Toplantıda milletvekilleri ile birlikte kameralar karşısına geçen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, açıklamalarda bulundu. Ahmet Sorgun, basın toplantısına, Hakkari’de terör örgütü PKK göre düzenlenen saldırıda şehit olanlara Allah’tan rahmet, yaralılara acele şifalar dileyerek başladı. Sorgun, “Bölgemiz kayda değer ve tarihi günlerden geçiyor. Ara Sıra içinde bulunduğumuz ortamın sıcaklığından nedeniyle durumu bütün kavrayamıyoruz ama bunların daha sonra tarih kitaplarına yazıldığını gördüğümüzde, ‘ne kadar önemli günlere şahitlik etmişiz, farkında değilmişiz’ dediğimiz olabiliyor. Böyle zamanlardan geçiyoruz” diye konuştu.

Devletin ve güvenlik güçlerinin terör örgütleri arasında herhangi bir ayrım yapmadan, onların zihniyetlerine veya görüntülerine bakmadan mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Sorgun, “Bugüne dek hiç kimse terörle amacına, emeline ulaşmadı. Bugün de ulaşamayacak. Bu PKK, DAEŞ, FETÖ, PYD, YPG ya da DHKP-C olsa da ulaşamayacak. Bilhassa milletimiz devletinin, bayrağının ve istiklalinin yanına olduğu sürece bunu başaramayacaklar. Bunun en büyük sınavını 15 Temmuz’da milletimiz alnının akıyla verdi. Terörden en fazla mağdur olan alan büyük bir uzaklık koydu. Bugün de bu mesafeyi fazla net bir şekilde ifade ediyor. Doğumuzun, Güneydoğumuzun sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri, aşiret ileri gelenleri teröre aleyhinde yasal iradenin, Hükümet’in, devletin, bayrağımızın yanında olduklarını ifade ettiler. Oradaki hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz” biçiminde konuştu.

Sorgun, 14 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı Konya ziyareti konusundaki çalışmaları değer biçmek üzere belediye başkanları ve teşkilatlarla bir araya geldiklerini bildirdi. Hazırlıkların büyük oranda tamamlandığına değinen Sorgun, “Şehirde de zorunlu duyurular başlamış. Şu lahza itibarıyla kayda değer bir eksiklik görülmüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Konya aralarında 10 yıllara dayanan gönül bağı var. Cumhurbaşkanımız Kılıçarslan Büyük Kasaba Meydanı’nda bütün Konyalılarla buluşacak. İnşallah büyük temel atmalar ve açılışlar gerçekleştirilecek” diye konuştu.