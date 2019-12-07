AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu
NEVŞEHİR (AA) – AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nevşehir'de ziyaret ve incelemelerde bulundu.
AK Parti İl Dış İlişkiler Başkanları İç Anadolu Bölge Toplantısı'na katılmak üzere Nevşehir'e gelen Yılmaz, toplantının ardından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini (NEVÜ) ziyaret etti.
Yılmaz kendisini karşılayan Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı'dan çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.
Bağlı, "Üniversitemizin ihtisaslaştığı iki alan var. Bunlardan biri Hünkar Hacı Bektaş Veli, ikincisi de turizm. Her iki konu Türkiye'nin en önemli iki kritik konusu. Üniversitemiz, adını taşıdığı Hacı Bektaş Veli'nin bizlere emaneti olan mirasına sahip çıkmak ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir şekilde aktarmak üzerinde araştırmalar yapmaktadır." dedi.
Yılmaz da üniversitenin yerleşke ve fiziki şartlarının güzel olduğunu belirterek, Bağlı'ya çalışmalarında başarı diledi.
Bağlı, ziyareti anısına Yılmaz'a plaket takdim etti.
Yılmaz daha sonra Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti, ardından TÜGVA Nevşehir İl Temsilciliğine geçti.
TÜGVA İl Başkanı Oğuzhan Alkan, proje ve faaliyetleri konusunda Cevdet Yılmaz'a bilgi verdi. Yılmaz da gençlere yönelik çalışmaları önemsediklerini söyledi.
Alkan, Yılmaz'a Osmanlı döneminde kullanılan temsili hedef oku hediye etti.
Nevşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Yılmaz, Belediye Başkanı Rasim Arı ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar'dan çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.
Belediyedeki görüşmede Arı, Nevşehir'in, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinin merkezi konumunda bulunduğunu, kentin turizmde hedeflediği başarıyı yakalayabilmesi ve insanların yaşamaktan mutlu olacağı bir şehir konumuna gelebilmesi için gayret gösterdiklerini kaydetti.
-
Gölbaşı'nda “Gri Suların Kazanımı Projesi” uygulanacak
-
Hayırsever iş adamı okul yapımı için arsasını bağışladı
-
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu
-
Mevlana Müzesi çevresine kapsamlı proje hazırlıkları
-
Ankara Büyükşehir Belediyesi günlük süt satışına başladı
-
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.