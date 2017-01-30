AK Parti Gölbaşı Gençlik Kolları toplantısı

ANKARA (AA) – AK Parti Gölbaşı Gençlik Kolları Ocak ayı toplantısında, başkanlık sistemi ve anayasanın değişen maddeleri konusunda partili gençler bilgilendirildi.

Gölbaşı Öğretmenevi’nde düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti İlçe Başkanı Osman Karaaslan, çok önemli bir anayasa değişikliği ve referandum sürecine girileceğini söyledi.

Süreci hep birlikte Gölbaşı’nda çok çalışarak, kapı kapı dolaşarak, girmedik sokak kalmayacak gibi en iyi şekilde geçirmek zorunda olduklarını ifade eden Karaaslan, şöyle konuştu:

“Bu seçim kolay bir seçim olmayacak. Anayasa değişikliği görüldüğü kadar kolay geçmeyecek. Çok sağlam çalışmamız gerekecek ve burada siz gençlere önemli görevler düşüyor. Ben inanıyorum ki gençlik teşkilatımız Tarık Kuyrukçu başkanlığında sokak sokak dolaşarak, Gölbaşı’nda en yüksek başarıyı elde edecektir. Geleceğimizi değiştirmek ve ülkemizin önüne konan tuzakları bozmak için bugün var gücümüzle çalışma günüdür. Bu gün, ülkemizi onlarca sene kendi emellerine göre kullanmaya çalışmış uluslararası güçlere karşı meydan okuma günüdür. 15 Temmuz’da yaşanan darbe kalkışması bu sistem değişikliğinin aciliyetini bir kez daha ortaya koymuştur.”

Toplantıya, Kadın Kolları Başkanı Elif Özer, Gençlik Kolları Başkanı Tarık Kuyrukçu ve Ankara İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ali Osman Özdemir’in yanı sıra Gölbaşı Belediyesi Meclis üyeleri ve partili gençler katıldı.