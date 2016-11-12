AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş:

KAYSERİ (AA) – AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı’nın dediği gibi başkanlık sistemi, Türkiye’nin bölünmesinin sebebi değil, Türkiye’nin bir ve beraber olmasının en önemli unsurlarından biri olacaktır.” dedi.

Elitaş, Kocasinan Belediyesi tarafından inşa edilen KAYÇEV Geri Dönüşüm Tesisleri’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, başkanlık sistemine halkın büyük çoğunluğunun teveccüh gösterdiğini belirtti.

Muhalefetin milletin huzuruna gitmekten korkmaması gerektiğini vurgulayan Elitaş, “Biz diyoruz ki muhalefet partilerine gelin, AK Parti’nin ifade ettiği, ortaya koymaya çalıştığı başkanlık sistemini hayata geçirelim, TBMM’den geçirelim ve milletin huzuruna götürelim. Onlar ne diyorsa o son söz, son karar milletindir. Muhalefet partileri milletin huzuruna çıkmaktan, millete gitmekten korkmasınlar, en doğru kararı millet verir. Başkanlık sistemine ‘hayır’ derse baş tacı, ‘evet’ derse de herkesin baş tacı demesi gerekir.” diye konuştu.

Başkanlık sisteminin önemine değinen Mustafa Elitaş, “Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı’nın dediği gibi başkanlık sistemi, Türkiye’nin bölünmesinin sebebi değil, Türkiye’nin bir ve beraber olmasının en önemli unsurlarından biri olacaktır.” ifadesini kullandı.

Elitaş, sistem ve yönetim tarzı değişikliğinin Türkiye’nin bölünme sebebi olmayacağını, anayasanın ilk 3 maddesi ile ilk 3 maddenin değiştirilmesinin dahi teklif edilemeyeceğine işaret ederek, 4 maddeyle problemleri olmadığını kaydetti.

Mustafa Elitaş, “Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, Türkiye, tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet ilkesi çerçevesinde, 780 bin kilometrekarelik Türkiye’nin tek bir devlet olacağı… Yani eyalet sistemi kesinlikle düşüncelerimiz içinde değil. Başkanlık sisteminde anayasanın Türklük tanımıyla ilgili de herhangi bir sıkıntımız yok. Yönetim tarzının değiştirilmesi Türkiye’yi niye böler Sayın Kılıçdaroğlu? Güçlü bir yönetim Türkiye’yi kucaklaştırır, bütünleştirir.” değerlendirmesinde bulundu.