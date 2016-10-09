AK Parti Grup Başkanvekili İnceöz:

AKSARAY (AA) – AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, “Şimdi devlet içerisinde yerleşmiş terör örgütü mensupları arınmaya başladıkça, görüyorsunuz. Burada ihbarlar sağlıklı değerlendirilerek netice alınabiliyor. Bugünkü patlamanın engellenmesi, kendilerini patlatmaları bunun bir sonucudur” dedi.

İnceöz, Aksaray Devlet Hastanesinde tedavi gören hastalar ile personel ve yöneticilerle görüştü.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İnceöz, FETÖ’nün yaklaşık 40 yıldır haince, sinsice ve gizlice devletin içine yerleştiğini aktardı.

İnceöz, bu hain yapılanmanın 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde bulunduğunu anımsatarak, “Şimdi devlet içerisinde yerleşmiş terör örgütü mensupları arınmaya başladıkça, görüyorsunuz. Burada ihbarlar sağlıklı değerlendirilerek netice alınabiliyor. Bugünkü patlamanın engellenmesi, kendilerini patlatmaları bunun bir sonucudur. Yani devlet içindeki hain yapıdan, örgütlerden temizlendikçe alınan ihbarlar sağlıklı bir şekilde değerlendirilebiliyor.” diye konuştu.

FETÖ’nün devlet içinde sızmaması halinde geriye dönük pek çok terör örgütünün eylemlerinin de önüne geçme imkanının sağlanacağını ifade eden İnceöz, şöyle konuştu:

“Ama ne yazık ki ihbarlar bilinçli olarak engellenmiş. Tedbir alınmamış, olay engellemesi yapılmamış, hiçbir şey yapılmamış. Anlaşılıyor ki bugün bunları yapanlar, bu ihbarları değerlendirmeyenler, o vatan hainleri. İhbarlar değerlendirildiğinde böyle sağlıklı sonuçlar alınabilmektedir. Terör örgütü mensupları yakalanabilmekte, daha büyük can kayıplarına neden olabilecek olayların da engellenmesi de sağlanabilmektedir.”

İnceöz, Türkiye’nin çok önemli süreçlerden geçtiğini ve büyük mücadeleler verildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Adeta ikinci kurtuluş savaşını yaşadığımız dönemdeyiz. Bu topyekun bir varoluş ve yok oluş mücadelesidir. 79 milyonun vatan hainlerine karşı… Bu vatan hainleri sadece FETÖ terör örgütü mü, elbette ki değil. Bugün DEAŞ’e, PKK ve pek çok terör örgütüne, bu taşeronların arkasındakilere karşı da mücadele verdiğimiz bir dönemdeyiz. İstikbal mücadelesi veriyoruz. Ne kadar saldırılarsa saldırsınlar, biz 15 Temmuz gecesi canını ortaya koymuş, 251 şehit vermiş, 2 bin yaralısı ve gazisi olan aziz milletimizin milletvekilleri olarak da ‘bu can bu vatana fedadır’ diyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar, terör örgütleriyle ister toplu da ittifak halinde saldırmaya devam etsinler bu azimli mücadelemiz, bu kararlı mücadelemiz, teröristler her bir yerden arındırılana kadar sonuna kadar devam edecektir. Emin olun FETÖ, devletin içinden ayıklandıkça, bunlara karşı da çok başarılı operasyonlar yapılıyor. Böylelikle olaylar da engellenebilir hale gelmiştir.”