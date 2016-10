AK Parti Grup Başkanvekili İnceöz, Aksaray'da

AKSARAY (AA) – AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, “Vatan savunmasını dışarıdan bir düşmana karşı değil, içeriden bir düşmana karşı yaptık. Mağduriyetler konusunda her birimizin hassasiyetleri var ama bilinmeli ki; o mağdur, bu mağdur, o zaman 15 Temmuz’u kimler gerçekleştirdi?” dedi.

Aksaray’da yapımı devam eden 400 yataklı devlet hastanesi inşaatında incelemelerde bulunan İnceöz, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İnceöz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerde kamuoyunda bir mağdur edebiyatının tutturulmaya çalışıldığını söyledi.

– “O mağdur, bu mağdur, o zaman 15 Temmuz’u kimler gerçekleştirdi?”

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında işlem yapılan herkesin “ben mağdurum” demeye başladığını belirten İnceöz, şöyle devam etti:

“Biz 15 Temmuz’dan itibaren bu mücadeleyi başlattığımızda, önümüzdeki en önemli yol haritasının da bunlarla mücadele olduğunu özellikle belirttik. 15 Temmuz gecesi tepesine bomba atılmış bir kardeşiniz olarak, skorsky helikopterlerle 2 kere Meclise asker indirilmeye çalışıldığını görmüş, orada o tecrübeyi yaşamış bir vatansever kardeşiniz olarak, şehit olmayı göze almış aziz milletimizin bir temsilcisi kardeşiniz olarak şunu söylüyorum; o geceyi hep beraber yaşadık. Vatan savunmasını dışarıdan bir düşmana karşı değil, içeriden bir düşmana karşı yaptık. Mağduriyetler konusunda her birimizin hassasiyetleri var ama bilinmeli ki; o mağdur, bu mağdur, o zaman 15 Temmuz’u kimler gerçekleştirdi?”

– “Mağduriyetleri olanların ciddi takipçisi olacağız”

İnceöz, darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında mağduriyetleri olanların ciddi takipçisi olacaklarını, o kişilerin ikincil komisyonlarla takip edileceğini, itirazların değerlendirileceğini vurguladı.

“15 Temmuz gecesi başarılı olsaydı nasıl bir Türkiye olacaktı?” diye soran İnceöz, şunları kaydetti:

“Allah esirgesin. Onun için sağımızda solumuzda vatan hainliğine iştirak edenler varsa, bunları ihbar etmek her birimizin vatandaşlık borcudur. Şehitlerimiz bizden bunun hesabını sorar. Şehit yakınlarımız bizden bunun hesabını sorar. Varsa yanlışlar bu konuda da son derece hassas, samimi ve iyi niyetliyiz ama bilinmeli ki vatan hainlerine karşı da bir o kadar cezalarını bulmaları konusunda mücadele edeceğiz. Her bir vatandaşımız, 79 milyonumuz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz, bu milleti seven herkes de bunu takip etmek, ihbar etmek, soruşturma ve kovuşturmaların da sağlıklı bir şekilde yürümesi için gerekirse bunları ilgili yerlere, mercilere, kendi isimleri ile beyan etmek durumunda. Bu da bizim vatandaşlık borcumuzdur. Kimse 15 Temmuz gecesi yaşananları mağduriyet üzerinden bize unutturmaya çalışmasın. 15 Temmuz gecesi Türkiye için, bu millet için bir dönüm noktasıdır, tarihte bir kırılmadır, tekrar millet olma ruhunun dünyaya haykırılışıdır. Böyle mağduriyetlerle buharlaştırılacak, küçük gösterilecek bir süreç değildir.”