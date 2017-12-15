AK Parti Grup Başkanvekili Turan: ‘Kılıçdaroğlu, FETÖ’den besleniyor’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun söylediği belgelerin daha önceden FETÖ tarafından dile getirildiğini söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı belgeleri, Twitter’dan FETÖ’nün Fuat Avni’si Said Sefa altı buçuk ay önce açıkladı. Bunlar yeni değil. Belgeler zaten yanlış. Kılıçdaroğlu, FETÖ’den besleniyor. Açıkladığı belgelerde para akışı yurt içinde. Halk Bankası ile Albaraka Türk Katılım Bankası arasında. Yurtdışına giden veya gelen para yok. CHP, şu anda bambaşka bir parti. Mustafa Kemal’in, İnönü’nün, Ecevit’in CHP’si çok farklı bir durumda. Kimse, CHP’nin beş tane genel başkan yardımcısını sayamaz. Kılıçdaroğlu geldi, CHP çok değişti. ABD’deki kumpas davasını takip ettikleri kadar Sincan’daki 15 Temmuz davalarını takip etmiyorlar. Baykal dönemi çok daha farklıydı. ABD’den evrak alacağım, FETÖ’nün tweetinden evrak alacağım şeklinde bir siyaset yoktu” dedi.

“Kandil’de kedi olup, Ankara’da aslanlar”

HDP’li milletvekillerinin, Selahattin Demirtaş’ın görüşüne gidemediklerine dair şikayetlerini değerlendiren Bülent Turan, “Bir mahkumun olduğu yerde her gün görüşme olmaz. Bakanlık, belli sayıda vekilin görüşmesine izin veriyor. Buna HDP değil, bakanlık karar verir. Bu işin esası şudur; HDP, silah siyasetine devam ediyor. Maalesef silahlara susturucu oluyorlar. Bu grup, demokratik siyaseti takip etmiyor. Örneğin 6 – 7 Ekim olaylarında tweetler atarak insanları sokağa davet ettiler. Kandil’de kedi olup, Ankara’da aslan olmaya çalışıyorlar. Birçok medya grubu Demirtaş’ı parlatmaya çalıştı. PKK, HDP’ye oy vermeyen birçok insanı katledecek kadar gözü dönmüş. HDP, Türkiye’nin partisi değil, Kandil’in partisidir” dedi.

“BM’nin ambargosu delinmedi”

ABD’de devam eden dava hakkında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Burada, BM’nin ticaretine yönelik veya ambargosuna yönelik bir suç yok. ABD, İran’la ticaret yapabiliyor. Burada ABD’nin ticari derdi var. Bu davalarla ilgili Türkiye’de bir yargılama oldu, karar verildi. Aynı iddialarsa, bir şarlatanın iddiası ise ciddiye alınmaz. Eğer CHP, yolsuzluklara karşıyım diyorsa önce Ataşehir Belediyesi’ne bir bakmalı. O Adalet Yürüyüşünü, Ataşehir’e kadar yapmalıydılar. Bu ABD’deki dava yolsuzluk davası değil. Bir kumpas davasıdır” diye konuştu.

Kavga edenler herkes değil

Bütçe görüşmeleri esnasında yaşanan gerilimleri değerlendiren Turan, “Her partinin dokunulmaz kırmızı çizgileri var. Bunlar ihlal edilince bazen böyle görüntüler yaşanıyor. Keşke yaşanmasa. Aslında sürekli kavga olmuyor. O kavgalara karışanların sayısı çok az” ifadelerine yer verdi.

Utku Yaşar Cüce

