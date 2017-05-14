Ana Sayfa   >   Konya Haber   >   AK Parti İl Başkanı Arattan Anneler Günü mesajı

AK Parti İl Başkanı Arattan Anneler Günü mesajı

AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, 14 Mayıs Anneler günü kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı; “Sebebi varlığımız, ebedi şefkat ve fedakarlığın sembolü annelerimiz, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen ve yeri hiçbir şeyle doldurulamayacak en değerli varlıklarımızdır.

14 Mayıs 2017 Pazar, 12:21

Benzer Konular

Başkan Tutaldan Anneler Günü mesajı
Motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki genç kazada öldü
Başkan Akyürek: Fuarlar Konyaya hareketlilik getiriyor

AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, 14 Mayıs Anneler günü kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı; “Sebebi varlığımız, ebedi şefkat ve fedakarlığın sembolü annelerimiz, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen ve yeri hiçbir şeyle doldurulamayacak en değerli varlıklarımızdır. Nitekim Peygamber Efendimiz, ’Cennet, anaların ayakları altındadır’ aramak suretiyle cenneti kazanmaya anneyi vesile kılmış, dinimizin kadına ve anneye verdiği değeri göstermiştir. Annelerimizin ne kadar yüksek bir mertebede olduğu belirtilerek, onlara saygı ve sevgide kusur edilmemesi gerektiğine sinyâl edilmiştir. Annelerimizi senede bir gün değil, ömrümüz her tarafında sevgi ile kucaklamalı, gönüllerini güzel tutmalı ve hürmette hata etmemeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm annelerimizin Anneler Gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Bilim Teknoloji borsa Döviz dünya ekonomi Finans Futbol güncel haberler Gündem haber haberler Hava Durumu iha Kültür Sanat Magazin Moda Müzik Politika sağlık sinema siyaset Son Dakika Haberleri spor Türkiye

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet - Cumradan.com