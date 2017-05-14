AK Parti İl Başkanı Arattan Anneler Günü mesajı

AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, 14 Mayıs Anneler günü kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı; “Sebebi varlığımız, ebedi şefkat ve fedakarlığın sembolü annelerimiz, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen ve yeri hiçbir şeyle doldurulamayacak en değerli varlıklarımızdır. Nitekim Peygamber Efendimiz, ’Cennet, anaların ayakları altındadır’ aramak suretiyle cenneti kazanmaya anneyi vesile kılmış, dinimizin kadına ve anneye verdiği değeri göstermiştir. Annelerimizin ne kadar yüksek bir mertebede olduğu belirtilerek, onlara saygı ve sevgide kusur edilmemesi gerektiğine sinyâl edilmiştir. Annelerimizi senede bir gün değil, ömrümüz her tarafında sevgi ile kucaklamalı, gönüllerini güzel tutmalı ve hürmette hata etmemeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm annelerimizin Anneler Gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”