AK Parti İl Başkanı Ünlü:

– “Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Hem siyasilerin hem de vatandaşlarımızın siyasetten öte bir sağduyu ile Türkiye’ye sahip çıkması gerekiyor. Bu zor zamanların da üstesinden geleceğimize inanıyorum”

ESKİŞEHİR (AA) – AK Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü, “Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Hem siyasilerin hem de vatandaşlarımızın siyasetten öte bir sağduyu ile Türkiye’ye sahip çıkması gerekiyor. Bu zor zamanların da üstesinden geleceğimize inanıyorum.” dedi.

Ünlü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Eskişehir’de görev yapan basın mensuplarıyla kenteki bir otelde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Etkinlikte gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ünlü, Türkiye’nin darbe girişiminden sonra ekonomik olarak çökmesini isteyenlerin girişimleriyle mücadele ettiğini ve bu haince saldırıların da en yakın zamanda bertaraf edileceğini belirtti.

Ünlü, muhalefet partisinin anayasa teklifi görüşmelerinde Meclis’te yaptığı davranışların yakışık almadığını dile getirerek, şunları söyledi:

“Mecliste gördüğümüz bu eğreti davranışlar gerçekten içler acısı. Ülkenin selameti için yapılan çalışmalara bu şekilde muhalif olmak çok yanlış. Bakın görüyorsunuz ki, darbe girişim projeleri tutmadı, şimdi de ekonomik alanda saldırı yapılıyor. Türkiye milletiyle devletiyle çok güçlü bir ülkedir ve bunun da üstesinden gelecektir. Bu anlamda basının önemi çok büyük. Elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza inanıyorum. Çalışan Gazeteciler Gününüzü tebrik ediyorum.”

– “Odunpazarı Belediyesi işini yapmalı”

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Ünlü, TOKİ’nin Karapınar Mahallesi’ndeki çalışmalarıyla ilgili Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un tepkilerinin hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

“Odunpazarı Belediyesi işini yapmalı. Bizler de işimizi yapmalıyız. Bu tarz sataşmaların doğru olduğunu düşünmüyorum. Eskişehir’e kar yağıyor, yollarda yürüyemiyoruz. Kimin görevi karla mücadele? Bunun eleştirisini yaptığımız için Sayın Kurt tepki gösteriyor. Bu durum bir eleştiri konusudur. Vatandaş olarak yolda yürüyememek ne denli hak? Sayın Kurt’un TOKİ ile bir işi varsa gider, görüşür halleder. Kar üzerinden bizimle siyaset yapmasın.”