AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gecü hayatını kaybetti

AK Part’nin Giresun’da kurucuları aralarında bulunan ve dönemin AK Parti Genel Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan kadar Çamoluk ilçe başkanlığı görevine getirilen Gecü, bir yıldır savaştığı kanser’e yenik düşerek çare gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesinin ise bugün hastaneden alınarak Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camiinde getirilerek öğlen namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından İstanbul Çamlıca mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, sosyal ağ hesabında bir mesaj yayınlayarak Gecü’nün ailesine ve sevenlerine taziye diledi.