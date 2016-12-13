Ana Sayfa   >   Genel   >   AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gecü hayatını kaybetti

AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gecü hayatını kaybetti

AK Part’nin Giresun’da kurucuları aralarında bulunan ve dönemin AK Parti Genel Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan kadar Çamoluk ilçe başkanlığı görevine getirilen Gecü, bir yıldır savaştığı kanser’e yenik düşerek çare gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

13 Aralık 2016 Salı, 08:35
ak-parti-ilce-baskani-mehmet-gecu-hayatini-kaybetti

Benzer Konular

İstanbul'daki terör saldırısına tepki
İstanbul'daki terör saldırısına tepki
istanbul-besiktastaki-sehitlerimizin-isimleri-ve-memleketleri-belli-oldu
İstanbul Beşiktaştaki şehitlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu!
chpden-anayasa-teklifi-sonrasi-ilk-yorum
CHPden anayasa teklifi sonrası ilk yorum…

AK Part’nin Giresun’da kurucuları aralarında bulunan ve dönemin AK Parti Genel Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan kadar Çamoluk ilçe başkanlığı görevine getirilen Gecü, bir yıldır savaştığı kanser’e yenik düşerek çare gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesinin ise bugün hastaneden alınarak Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camiinde getirilerek öğlen namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından İstanbul Çamlıca mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, sosyal ağ hesabında bir mesaj yayınlayarak Gecü’nün ailesine ve sevenlerine taziye diledi.

Ak Parti Akıncılar başkanı hayatını parti

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet