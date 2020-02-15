AK Parti ilçe başkanları vefa programında buluştu

KONYA (AA) – Konya'da AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "Kuruluşundan Günümüze İlçe Başkanları Buluşması" programında, 2001 yılından bu yıla kadar görev yapan ilçe başkanları bir araya geldi.

Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen vefa programındai ilçe başkanlarına, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı teşekkür mektupları takdim edildi.

Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, parti olarak 18 yılda çok büyük işlere imza attıklarını söyledi.

AK Parti'de makamlardan çok davaya hizmetin önemli olduğunu belirten Angı, "Geriye dönüp bakıldığı zaman 2001 yılında teşkilatları kurmak için çok büyük çaba sarf edildi. Aradan geçen zaman diliminde ahirete uğurladığımız kıymetli ilçe başkanlarımız da oldu. Son olarak Genel Başkan Yardımcımız Leyla Şahin Usta'nın babasının vefat haberini aldık. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Önlerinde 7'inci olağan kongre sürecinin bulunduğunu hatırlatan Angı, şunları kaydetti:

"Parti olarak 22 Şubat'ta ilçe kongrelerimizin startını veriyoruz. Bu süreçte kimi başkanlarımız nöbetlerine devam edecek, kimileri ise nöbetlerini devredecekler. Asıl olan bu davaya aidiyettir. Ülkemizin gündemi son derece sıcak. Bölgemize rahat yüzü yok. Birçok canlar yanıyor. Kış günü evsiz barksız kalan insanların tek umudu Türkiye. Bizler de AK Parti davasının neferleri olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmek adına tüm ekiplerimizle çalışmaya, liderimize şehrimizin o güçlü desteğini devam ettirmek için çaba sarf etmeye devam ediyoruz."

Program, protokol konuşmalarının ardından 31 ilçeden gelen ilçe başkanlarına teşekkür mektubu verilmesiyle sona erdi.