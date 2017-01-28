AK Parti ilçe başkanları yemekte buluştu

YOZGAT (AA) – AK Parti Yozgat İl Başkanı Harun Lekesiz, partisinin ilçe başkanları ile yemekte bir araya geldi.

Lekesiz, bir restoranda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Yozgat’ın AK Parti iktidarlarıyla yatırımlara kavuştuğunu söyledi.

Her ay düzenli olarak yaptıkları ilçe başkanları toplantısını bu ay Yerköy İlçe Başkanı Ahmet Yavuz’un ev sahipliğinde düzenlendiklerini ifade eden Lekesiz şunları söyledi:

“Türkiye halk oylaması yani diğer adı ile referandum sürecini yaşayacaktır. Anayasa değişikliği üzerinde bir dizi görüşmeler yapıldı. Neticesinde MHP’nin de destek verdiği hem metin içeriği itibari ile hem de sonrasında mecliste yasalaşmak suretiyle kanunlaştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunuldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayının sonrasında da Yüksek Seçim Kurulu halk oylaması ile ilgili seçim takvimini belirleyecektir.” dedi.

Yerköy İlçe Başkanı Yavuz da AK Parti il ve ilçe başkanlarını ilçelerinde ağırlamaktan mutlu olduğunu söyledi.