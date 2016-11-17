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AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı istifa etti

AK Parti Bandırma Kadın Kolları Başkanlığı görevini 2 seneden bu yana yürüten Zeynep Sunkar Sığırcı istifa etti.

17 Kasım 2016 Perşembe, 13:58
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AK Parti Bandırma Kadın Kolları Başkanlığı görevini 2 seneden bu yana yürüten Zeynep Sunkar Sığırcı istifa etti. Konu ile ilgili açıklamalarda yer alan Sığırcı, “Önemli bir rahatsızlık geçiriyorum. Bu zaman içinde evimde istirahat etmem gerekecek. O yüzden kadın kolları başkanlığından terketmek zorunda kaldım. Bu konuda bana anlayış belirten ilçe başkanım Alp Bostancı’ya teşekkür ediyorum. Kalbim her zaman partimin yanında olacak. İnşallah tedavim bittiğinde tekrar mücadelenin içinde olacağım“ dedi.

İbrahim Aldemir
 

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