AK Parti İstanbul Milletvekili Erdem Suşehri'nde

SİVAS (AA) – AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, Suşehri ilçesinde düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Belediye Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Milletvekili Erdem, ilçede yapılan çalışmaları değerlendirdi.

AK Parti iktidarı olarak, 14 yıldır çok güzel hizmetler yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini aktaran Erdem, Suşehri Devlet Hastanesi, Hükümet Konağı ihalelerinin yapıldığını ve kısa süre içerisinde inşaat çalışmalarına başlanılacağını söyledi.

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise, 30 Mart yerel seçimler sonrasından bugüne kadar ilçeye yapılan hizmetler hakkında katılımcılara slayt eşliğinde bilgi verdi.

Toplantı, soru ve cevap bölümüyle sona erdi.