AK Parti İstanbul Milletvekili Külünk :

ANKARA (AA) – AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, “Sistem değişikliği meselesi, devletin parçalanmış aklının, devletin bölünmüş, parçalanmış yönetme biçiminin bütünleştirilmiş adıdır” dedi.

Kahramankazan Belediyesi tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin unutturulmaması adına belediye toplantı salonunda düzenlenen ”Kahramankazan Çarşamba Buluşmaları” adlı programa katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk konuşmasında ağırlıklı olarak partili cumhurbaşkanlığı sistemine değindi.

Türkiye’nin 15 Temmuz’dan daha çetin bir dönemde olduğunu savunan Külünk, “15 Temmuz’da silahlara, tanklara, uçaklara karşı koyarak sokakta sahip çıktığımız devletin şimdi milli bağımsızlığını ilan etme vaktidir.” ifadelerini kullandı.

Külünk, sistem değişikliği meselesinin teknik ve salt bir hukuki mesele olmadığını vurgulayarak, “Sistem değişikliği meselesi, devletin parçalanmış aklının, devletin bölünmüş parçalanmış yönetme biçiminin bütünleştirilmiş adıdır. Yani milli bağımsızlığımızı siyasal anlamda ilan edip bu milli bağımsızlık üzerine Türkiye’de parçalanmış devlet aklının parçalanmış devlet yönetimini tekrar Türklerin tarihsel genlerine uygun bir şekilde devletin birliği ilkesi ile buluşturma ilanıdır. Çünkü 1839’dan beri bizim aklımızı ve yönetilme biçimimizi parçaladılar. Oysa Türkleri farklı kılan temel özellik devletin birliği ilkesidir. Devlet şerik kabul etmez. Mustafa Kemal cumhuriyeti devletin birliği ilkesi üzerinden mi kurdu? Devletin parçalı aklı üzerinden mi kurdu?” şeklinde konuştu.

“CHP’lilere sesleniyorum otursunlar biraz tarih okusunlar, biraz cumhuriyetin kuruluş sürecini okusunlar” diyen Külünk, “Partili cumhurbaşkanlığına itiraz ediyorlar. Mustafa Kemal partili cumhurbaşkanıydı, İsmet Paşa da partili cumhurbaşkanıydı. Şimdi neden bahsediyor bunlar cahil. Bunu da açık açık söylüyorum bu CHP yönetimi mandacıdır. Batı ittifakına teslim olmuş bir CHP daha bir ay evvel Avrupa Birliği’nden daha ne yaptırımlar gelecek diye zil çalıp oynamadığı kalan bir CHP Genel Başkanı değil mi?” diye konuştu.

Külünk, önümüzdeki çeyrek yüzyılda bölgedeki değişimin çok daha hızlı olacağını şu anda bir geçiş dönemi yaşandığını belirterek, değişime Türkiye’nin hazır olması gerektiğini bunun yolunun da öncelikli olarak sistem değişikliği olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Lokman Ertürk ise etkinliği düzenlemekteki amaçlarının 15 Temmuz hain darbe girişimini unutturmamak olduğunu dile getirerek, “Kahramankazan, halkı, vatanı ve milleti uğruna 9 şehit 92 gazi verdi. Halkımızın devletimizin bekasının devamı uğruna verdiği bu mücadeleyi her yerde ve her şartta anlatmaya devam edeceğiz.” dedi.

Programın sonunda Belediye Başkanı Ertürk, Külünk’e Kahramankazan halkının 15 Temmuz mücadelesini anlatan ve çıplak elle F-16 savaş uçağına dur diyen bir heykel hediye etti.