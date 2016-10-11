AK Parti Kadın Kolları üyeleri, aşure dağıttı

ANKARA (AA) – AK Parti Kızılcahamam Kadın Kolları üyeleri muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı.

Teşkilat binası önünde düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti Kızılcahamam Kadın Kolları Başkanı Fatma Yıldız, birlik, beraberlik ve dayanışmanın bir örneği olan muharrem ayında vatandaşlara aşure dağıttıklarını söyledi.

İslam aleminde muharrem ayı ve aşurenin öneminin ayrı olduğunu ifade eden Yıldız, “Birlik ve beraberliğin simgesi olması adına, bütün güzelliklerin birlikte paylaşılması adına aşure dağıttık. Vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdiler. Emeği geçen ve bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Yıldız, Kadın Kolları Başkanlığı üyelerinin imkanlarıyla yaklaşık 500 kişilik aşure dağıtıldığını da sözlerine ekledi.