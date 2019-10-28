AK Parti Kadın Kollarından kan bağışına destek

SİVAS (AA) – AK Parti Sivas Kadın Kolları Başkanlığı, Türk Kızılayı'na “Vatan Sana Kanım Feda” sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında kan bağışında bulundu.

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş, AK Parti Sivas İl Başkan Vekili Yusuf Tanrıverdi, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat ve partili kadınlar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kızılay tırına gelerek kampanyaya destek verdi.

Milletvekili Ekinci, burada yaptığı konuşmada, 81 ilde eş zamanlı olarak kan bağışına destek verdiklerini söyledi.

Kızılay Haftası'nı kutlayarak, vatandaşları kan bağışı kampanyasına destek olmaya davet eden Ekinci, "Ayrıca cumhuriyetimizin 96. yılını kutluyoruz. Buradan tüm Türkiye'nin ve tüm hemşehrilerimizin bayramını kutluyorum." dedi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise AK Parti Kadın Kolları Teşkilatının farkındalık oluşturmak adına Kızılay'a destek olduğunu belirterek, "Bu duyarlı davranışlarından dolayı kadın kolları başkanımıza ve teşkilatına teşekkür ediyorum. Kızılay'ımız sadece bu coğrafyada değil dünyanın dört bir yanında mazluma sahip çıkan, hilali dalgalandıran, dünya çapında bir teşkilattır. Türk milletine düşen görev de Kızılay'ı desteklemek ve yardımcı olmaktır." diye konuştu.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat da kampanyaya destek olan teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, "Türk Kızılayı'nın yanındayız. Bu vatana kanımız feda diyorum. Kızılay Haftası sebebiyle tüm halkımızı ve teşkilatımızı kan vermeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.