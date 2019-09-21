AK Parti Kadın Kolları'ndan vatandaşlara aşure ikramı
ESKİŞEHİR (AA) – AK Parti İl Kadın Kolları üyeleri Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.
AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın ile beraberindekiler, Çarşı Cami önünde 5 bin kişiye aşure ikram etti.
Yalçın, burada yaptığı konuşmada, Muharrem ayının dayanışma, paylaşma ve muhabbet ayı olduğunun altını çizdi.
Birçok çeşidin bir araya gelmesiyle oluşan aşurenin de birlikte yaşamaya verilen önemi gösterdiğini ifade eden Yalçın, şunları ifade etti:
"Bu ay bizlere farklılıklarımızla beraber bir arada yaşama kültürünün lezzetini hatırlatıyor. Bu yüzden bugünün anlamı çok değerlidir. Bu sebeple vatandaşlarımıza aşure ikram ederek, paylaşmaya, hoşgörüye, birlik ve beraberliğe dikkat çekmek istiyoruz. Amaç burada aşure yiyip gitmek değil, bireyler arasındaki sevgi, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmektir bu anlamlı gün de heni hicri yılımızın hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum."
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