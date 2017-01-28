KIRŞEHİR (AA) – AK Parti Kaman İlçe Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan, İlçe Başkanlığı tarafından Kaman Gençlik Merkezinde düzenlenen toplantıda referandum sürecine değindi.

Kaman’a önemli yatırımlar gelmesi için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Arslan şunları kaydetti:

– Kaman’a yatırımları

“Kaman’ın etrafında yer alan yollar tamamen yenilenip önemli bir geçiş noktası haline gelecektir. Ayrıca Akpınar’a yapılması planlanan demir yolu hattına sadece 16 kilometre mesafeyle ulaşabilecek. Kaman Ahi ve Kaman Kültür Konağı, Japon Kalehöyük Müzesi ek bina, Hirfanlı Tatil Köyü projesi, Kız ve Erkek İmam Hatip Lisesi yurtları, modern bir öğretmen evi gibi birçok projemiz var.

– Kaman göç veriyor

Kaman 1985 yılında 80 bin nüfusa sahipken ne yazık ki şu an 37 binlerde ve göç veren bir ilçe durumunda. Bu göç vermenin önüne geçmeliyiz. Geleceğimiz olan evlatlarımızın Kaman’da daha rahat yaşamaları için de referandumda ‘Evet’ demeliyiz. Ülkemizin üzerinde oynanan oyunlara cevap veriyoruz.”

AK Parti Kırşehir Milletvekili Salih Çetinkaya da tarihi bir sürecin yaşandığını belirterek, “Türkiye ve bu AK kadrolar, milletiyle el ele tarih yazıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla referandum süreci resmen başlayacak.

– En önemli oylama

Bu referandum Türkiye’nin son 150 yıllık en önemli oylaması olacaktır. Kimseyi kırmadan, kimseyi ayrıştırmadan seçim kampanyamızı yürütmeliyiz. Geleceğin dünyası hızlı karar alabilenlerin dünyası olacak. İşte bunun için yeni sisteme geçmemiz gerekiyor.” dedi.

Danışma Meclisi toplantısına, AK Parti ilçe başkanları ile çok sayıda partili katıldı.