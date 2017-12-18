AK Parti Karabük il Kadın Kolları Başkanı görevi bıraktı

Hülya Uğur Kocakavak tarafından yapılan açıklamada, “09.07.2014 tarihinden bu yana sürdürdüğüm Ak Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanlığı görevimi işlerimin yoğunluğu nedeniyle bırakıyorum. Bu süre içerisinde yaptığımız çalışmalarda şahsıma ve Kadın Kolları Teşkilatımıza verdikleri destekten dolayı Sayın Başkanımız Milletvekilimiz Mehmet Ali Şahin‘e, Milletvekilimiz Sayın Prof. Dr. Burhanettin Uysal‘a, bir önceki İl Başkanım Sayın Timurçin Saylar‘a, İl Başkanım Sayın Av. İsmail Altınöz‘e, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Sayın Selva Çam’a, İl İlçe ve Mahalle Teşkilat mensuplarımıza ve tüm dava arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Her daim aynı şuurla Davamız için Ak Partimizin bir neferi olarak çalışmaya devam edeceğimi bildiririm Saygılarımla” denildi.

İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ise, bu zamana kadar vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Av. Hülya Uğur Kocakavak’a teşekkür ederek, “Hülya Hanım’a özverili çalışmaları için teşekkür ederim. İl Kadın Kolları Başkanlığı için de çalışmalarımız başladı. En kısa zamanda kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

Alpaslan Çelik