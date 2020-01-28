AK Parti Karaman İl Başkanlığından Elazığ'a yardım tırı gönderildi

KARAMAN (AA) – AK Parti Karaman İl Başkanlığı ve Karaman Sivil Toplum Platformu, Elazığ'daki depremzedelere bir tır dolusu yardım malzemesi gönderdi.

AK Parti Karaman İl Başkanlığı ve Karaman Sivil Toplum Platformu tarafından, battaniye, kışlık kıyafet, uyku tulumu, çocuk bezi ve temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım malzemeleri toplandı. Yardım malzemelerinin yüklendiği tır, dualar eşliğinde Elazığ'a uğurlandı.

Karamanlılara ve parti teşkilatlarına duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan, Rabb'im bir daha böyle acılar yaşatmasın ve ülkemizi korusun. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dilerim." dedi.