AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk: GÜÇLÜ VE GELİŞMİŞ BİR KARAMAN İÇİN ÇALIŞIYORUZ

AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, haftanın ilk gününe de yoğun bir mesaiyle başladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Karaman Belediyesi ve Karaman Valiliğini ziyaret eden Milletvekili Konuk, AK Parti İl Teşkilatının düzenlediği haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısına da katıldı; “güçlü ve gelişmiş bir Karaman için çalışıyoruz” dedi.

YATIRIMLAR, KARAMAN’A BÜYÜK DEĞER KATACAK

Larende Kapalı Pazarında esnafla bir araya gelen AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk daha sonra Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek’i ziyaret etti, devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı. 15 bin kişilik stadyum, 3 bin kişilik kapalı spor salonu, bireysel spor kompleksi ve semt sahası gibi projelerin Karaman’a önemli katkı sağlayacağını belirten Milletvekili Konuk; “bu yatırımlar Karaman’a büyük değer katacak. Şehrimize katma değer sağlayan, değer katan, sosyal hayatı canlandıran, tüm projelerin takipçisiyiz. Tüm bu projelerin en sağlıklı şekilde yürütülmesi için büyük çaba sarf ediyoruz. Karaman, bu güzellikleri sonuna kadar hak ediyor. Daha sağlıklı nesillerin yetişmesi, daha dinamik bir Karaman için gençlik ve spor olmazsa olmazımızdır” dedi.

KONUK: “TÜRKİYE OLARAK GİTTİĞİMİZ HER YERE ADALET GÖTÜRÜYORUZ”

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ve Karaman Valisi Fahri Meral’i de ziyaret eden Milletvekili Konuk’un bir sonraki durağı AK Parti İl Teşkilatıydı. Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısında konuşan Milletvekili Konuk; Türkiye’nin bütün zorluklara ve engellemelere rağmen büyümeye devam ettiğini kaydetti ve “Türkiye olarak gittiğimiz her yere adalet götürüyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde bu kutlu yürüyüşe devam edeceğiz. Bu aziz ve necip millet, tarih boyunca tüm dünyada adaleti ve huzuru hâkim kılmak için mücadele etmiştir. Bugün de aynı amaç uğruna canımızı dişimize takarak mücadelemize devam ediyoruz. Birileri okyanus ötesinden, binlerce kilometre mesafeden gelerek bölgemizde bir takım müdahaleler gerçekleştiriyor. Burada ne işiniz var? Sınırınız mı var, kan bağınız mı var? Sebebini çok iyi biliyoruz. İçinde Suriye’nin de bulunduğu bu kıta sahanlığında 100 Trilyon Dolar’a yakın petrol zenginlikleri ve doğalgaz rezervleri bulunuyor. Oradaki doğal zenginliğin peşindeler. Başta Amerika olmak üzere bölgeye gelen batılı güçler aynı kaygı içerisindeler. Bizim ise burada bulunma sebebimiz belli. Tarih boyunca gittiğimiz yerlere ne için gittiysek şu anda Suriye’ye gidiş sebebimiz de aynı. Biz kan ve gözyaşı ile dolan bu yerlere huzuru ve güveni getirmek için gidiyoruz. Bunu güçlü olmazsak nasıl yapabiliriz? Çok şükür eski Türkiye artık geride kaldı. Artık her gün daha da büyüyen ve güçlenen bir Türkiye var. Daha da güçlü olacağız” dedi.

“TÜRKİYE DAHA ÇOK BÜYÜYECEK VE ÇOK DAHA GÜÇLÜ OLACAK”

Türkiye’nin; 2017 yılının ilk çeyreğinde 5,3, ikinci çeyreğinde 5,4, üçüncü çeyreğinde 11,1 ve dördüncü çeyrekte 7,3, ortalama olarak da 7,4’lük büyüme kaydettiğini ifade eden Milletvekili Konuk; “bu büyüme rakamları ile 2017 yılında G20 ülkeleri arasında birinci sıraya oturduk. Reel olarak büyüdük ve büyümeye de devam edeceğiz. Ülkemizin hemen yanı başında meydana gelen onca hadise asla tesadüf değildir. Batılı güçlerin burada Türkiye’yi de içine alan geniş bir coğrafyada bir takım hesapları var. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımıza arkası kesilmeyen saldırıların altında bu hesaplar yatıyor. Çünkü bu ülke başsız kalırsa onlar için Türkiye ile oynamak daha kolay olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AB, NATO veya dost bildiklerimizin saldırılarını bertaraf ediyoruz. Bunu sağlam siyasi bir duruşla başarıyoruz. İnşallah Türkiye daha çok büyüyecek ve daha çok güçlü olacak. Tabi bu büyüme ve gelişme ile Karaman da büyüyecek. Güçlü ve gelişmiş bir Karaman için teşkilatımız birlik ve beraberlik içinde çalışmalarına devam ediyor, 2019’a hazırlanırken çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız, birlik ve beraberlik içinde durmak yok, çalışmaya devam” şeklinde konuştu.D.DOĞAN