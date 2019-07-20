AK Parti Karaman teşkilatı basınla buluştu

KARAMAN (AA) – AK Parti Karaman İl Teşkilatı, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.



AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, bir restoranda düzenlenen toplantıda, kentteki projelerin devam ettiğini söyledi.



Halkın taleplerini dinleyerek çözüm ürettiklerini ifade eden Eser, şunları kaydetti:



"Yeni şehir stadyumu ve hızlı tren projelerindeki çalışmalar devam ediyor. Proje aşamasında olan yatırımların proje ihaleleri ertelendi. Er geç de olsa başlamış projelerin devamı sonuçlanacak. Belirli bir daralma oldu. Şimdi her şey güzel giderken dış etkilerden dolayı ekonomik bir daralma yaşadık. Önümüzdeki yıl bütün dünya piyasasında olduğu gibi ülkemizde de bir rahatlama olacağını düşünüyorum. Tarımdan ve sanayide ne sorun varsa bunların hepsini Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza ilettik. Biz eliminden gelen gayreti gösteriyoruz."



AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan da basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirterek, "Teşkilatlar olarak aslında görevimize yeni başlıyoruz. Bizim hem teşkilatlara yönelik, hem de iktidar partisi olmamız hasebiyle Karamanımız, yatırımlar için ve kurumlarla ilgili vazifelerimiz var. Bunları elimizden geldiği kadar yapmaya çalışacağız." diye konuştu.