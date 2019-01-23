AK Parti Karatay Belediye Başkan Aday Adayı Avukat Ömer Şahin; “BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN DAVAMIZ VE MİLLETİMİZE HİZMETTİR”

AK Parti Karatay Belediye Başkan Aday Adayı Avukat Ömer Şahin, “AK Parti bir dava partisidir. Önemli olan makam mevki değildir, millete hizmet etmektir” dedi. Şahin bir açıklama yaparak, AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Hasan Kılca’yı da kutladı.

BUNDAN SONRA DA MİLLETİMİN, HEMŞEHRİLERİMİN HİZMETİNDEYİM

AK Parti Konya Karatay Belediye Başkan Aday Adayı Avukat Ömer Şahin bir açıklama yaparak, siyasetin ülkeye ve şehrimize hizmet etmenin sadece bir aracı olduğunu belirtti.

“AK Parti bir dava partisidir. Bizim açımızdan önemli olan makam ve mevki değildir, varlık nedenimiz olarak gördüğümüz, kendisine hizmeti Hakka hizmet olarak bildiğimiz aziz milletimize hizmettir” diyen Şahin, “siyasete talip olmanın hayat çizgimizin devamı olduğuna inanarak, millete hizmetten kaçmama ve kaçınmama konusunda bir kez daha üzerimize düşeni yapmanın onurunu yaşadık. Aday adaylığım süresince desteklerini esirgemeyen teşkilatlarımız başta olmak üzere, Sivil Toplum Kuruluşlarına ve hemşehrilerime şükranlarımı sunmak isterim.

İçinde olalım veya olmayalım Aile Meclisimizin milletimizin onayına sunduğu arkadaşlarımızın, Yeni Türkiye inşası için bir kez daha verecekleri milletimizden yetki alma mücadelesinde destek ve dualarımızın onlarla olduğunu tüm samimiyetimle ifade ediyor, bu süreçte mevcut aday arkadaşlarımızla birlikte partimiz, şehrimiz, milletimiz, devletimiz için mücadelemizi sürdüreceğimizi beyan etmek istiyorum.

Millete hizmet etmek için siyasetin de bir mecra olduğunu, ancak tek mecranın siyasi makam ve mevkiler olmadığını, önemli olanın millete hizmet etmenin kendisi olduğunu belirtiyor ve hayat hikâyesi amme hizmetinden ibaret olan Avukat Ömer Şahin olarak yine en iyi bildiğim işi yani milletimin ve hemşehrilerimin hizmetinde olduğumu ve olacağımı arz ediyorum. Burada özellikle şunu ifade etmek istiyorum, bizim için önemli olan davamız ve milletimize hizmettir” dedi.

YÜREKLERE DOKUNMAYA, GÖNÜLLERİ FETHETMEYE ÇALIŞACAĞIZ

Avukat Ömer Şahin, açıklamasında şu ifadelere de yer verdi: “31 Mart yerel seçimlerinde AK Partimizin aday listesinin ve Karatayımıza aday gösterilen Sayın Hasan Kılca Beyin, Karatayımıza ve tüm Konyamıza hayırlara vesile olmasını temenni eder, şahsım olarak partimizin emrinde olduğumuzu belirtmek isterim. AK Parti siyasetinin vizyonu olan halka hizmetin Karatayımızda Hasan Kılca Beyefendi tarafından en iyi şekilde yerine getirileceğine inancımız tamdır. Halka hizmetin Hakka hizmet olduğu bilinci ve şuuruyla hareket eden bu dava durmayacak ve hizmet bayrağı inmeyecektir. Gerek şahsım gerekse diğer aday adayı olan arkadaşlarım partimizin adayına destek için gezecek, partimizin sandıktan çok daha güçlü çıkması için gece gündüz çalışacaktır. Ülkemizin ve dünyanın zor günlerden geçtiği bu günlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bu davada unvan, konum ve makam beklemeksizin çalışmaya, yüreklere dokunmaya, gönülleri fethetmeye çalışacağız.” dedi.

A.ARAN