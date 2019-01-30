AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca; “BÜYÜKŞEHİR VE 31 İLÇEMİZİ KAZANARAK BAYRAM YAPACAĞIZ”

AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, 31 Mart Yerel Seçimleri çalışmaları kapsamında Karatay’ın İsmil, Hayıroğlu, Ovakavağı ve Yarma mahallelerini ziyaret ederek 31 Mart için destek istedi. AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı’nın yanı sıra MHP Karatay İlçe Başkanı Remzi Karaarslan’ın da katıldığı buluşmalarda konuşan Hasan Kılca, “31 Mart’ta inşallah Büyükşehir ile birlikte 31 ilçemizde de Cumhur İttifakı’nın adayları kazanacak ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

31 Mart Seçimleri için çalışmalarına ara vermeden devam eden AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, Karatay’a bağlı mahallelere ziyaretler gerçekleştiriyor.

Hasan Kılca, bu kapsamda İsmil, Hayıroğlu, Ovakavağı ve Yarma mahallelerini ziyaret ederek mahalle halkıyla bir araya geldi esnafı ziyaret etti.

Kılca’nın mahalle ziyaretlerine AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Ukdem, AK Parti Karatay İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, ilçe gençlik kolları yönetimi, MHP Karatay İlçe Başkanı Remzi Karaarslan ile Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Mıhçı, Mustafa Küçükiplikçi ve Mustafa Apa katıldı.

Mahallelerde vatandaşlarla buluşarak hemşehrilerinin taleplerini dinleyen AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte Büyükşehir Belediyesi’nin son 5 yılda Karatay Belediyesi ile birlikte mahallelere önemli hizmetler yaptığını belirterek yeni dönemde de aynı gayretin artarak süreceğini kaydetti.

31 MART’TA BÜYÜKŞEHİR VE 31 İLÇEYİ KAZANARAK BAYRAM YAPACAĞIZ

Hasan Kılca, “Karatayımız, mahallelerimiz yıllarca partimize çok yüksek bir destek verdi ve AK Parti Hükümetlerimiz de üzerine düşeni yaptı ve önemli hizmetler yaptı. Zaten belediyecilik AK Parti’nin işi. Karatay Belediye Başkanımız Mehmet Hançerli Bey 15 yıl boyunca ilçemize mahallelerimize önemli hizmetler yaptı. İnşallah bizler de seçildiğimizde yine en güzel şekilde hizmet edeceğiz. Önümüzde önemli bir seçim var. Burada önemli olan ülkemizin, devletimizin bekasıdır. Çünkü geriye dönüp bakıldığında Osmanlı topraklarında günümüzde 60’ın üzerinde ülke var. Ama hedefleri 100 ülkeye çıkarmak. Dolayısıyla millet ve devlet bekası için Sayın Cumhurbaşkanımız ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı’nı kurdular ve bizler de Konyamızın 31 ilçesinde Cumhur İttifakı adayları olarak karşınıza çıktık. Birlikte hareket ederek inşallah 31 Mart’ta Büyükşehir Belediyesi ve 31 ilçemizin tamamını almak için gayret ediyoruz. İnanıyoruz ki o gün hep birlikte bayramı yaşayacağız” dedi.A.ARAN