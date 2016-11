KIRIKKALE (AA) – AK Parti Kırıkkale İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonunda düzenlenen toplantıya, AK Parti Kırıkkale Milletvekilleri Ramazan Can, Abdullah Öztürk, Mehmet Demir, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Başkanı Mürsel Akçay, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer katıldı.

Milletvekili Öztürk, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin oldukça uzun ve meşakkatli bir yola girdiğini ve Türkiye’de yeni bir dönemin başladığını söyledi.

15 Temmuz sürecinin ardından başlayan kamudaki ihraçlarla Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasının devletin içerisinden temizlendiğini ve temizlenmeye de devam edeceğini dile getiren Öztürk, “Muhalefet partileri başkanlık sisteminin sadece Cumhurbaşkanımıza endeksli olduğunu sürekli deklare ederek kafa karıştırmaya çalışıyor. İşin aslı böyle değil. İşin aslı başkanlık sistemi Türkiye’de ve bürokraside tıkanmış birçok yolun önünü açacak. Başbakanımızın da ifade ettiği gibi, meclis başkanlık sistemi oylamasında 367’yi bulsa dahi kararı milletinin iradesine bırakacaktır. Çünkü AK Parti gücünü milletten alan bir partidir.” diye konuştu.

İl Başkanı Akçay da Türkiye’nin artık eski Türkiye olmadığını belirterek, teşkilat olarak her an seçim olacakmış gibi hareket halinde olarak çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye’nin artık ekonomide ayakları yere basan, politikaları dünya gündeminde konuşulan, sürekli atılım ve gelişim içerisinde olan dünya devletleri arasında gelecek 50 yılın en gelişmiş ülkeleri arasında gösterilen bir ülke konumunda olduğunu belirten Akçay, “Türkiye Ak kadroların 15 yılda yaşattığı gelişim ve değişimle sadece kendi ülkesinin değil, komşu ülkelerin de gündemlerini belirleyen bir ülke olmuştur. AK Parti hükümetlerinin atılımlarıyla, ülkemizin durumu her geçen gün daha iyi noktalara giderken teşkilat olarak bizlerde her an seçim olacakmış gibi çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. AK Parti’nin ve Türkiye’nin 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlemesi için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.