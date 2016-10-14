AK Parti Kırıkkale Milletvekili Can, vatandaşlarla bir araya geldi

KIRIKKALE (AA) – AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Milletvekili Can, partisinin il başkanlığında düzenlenen programda gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun kente gelerek toplu açılış ve temel atma töreni gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Kırıkkale’nin ne tür yatırımlar alabilmesi amacıyla çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Can, şöyle konuştu:

“Kırıkkale’de özellikle suların olduğu yerde sulu tarımın yapılabilmesi için bazı yerlerde çalışmalar yapılıyor. Suyun rejimi ölçülüyor, sulu tarımın yapılabilmesi için. Nerede bizim gölet yapabilecek suyumuz varsa onları planlamaya alıp, projesini yapıp inşallah bölgelerimizi sulu tarıma kavuşturmaya gayret göstereceğiz. Konya Ovası Projesi’ne (KOP) ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. KOP’un kendine ait bir bütçesi var. Hem kendi bütçesinden yararlanıyor hem de Türkiye genelindeki teşviklerden de yararlanıyor.”

Can, daha sonra vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.