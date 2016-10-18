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AK Parti Kırıkkale Milletvekili Öztürk Keskin'i ziyaret etti

18 Ekim 2016 Salı, 09:20
AK Parti Kırıkkale Milletvekili Öztürk Keskin'i ziyaret etti

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KIRIKKALE (AA) – AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, Keskin ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Öztürk, beraberindeki Kaymakam İlker Özerk Özcan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Rifat Ünlü ile ilçede bulunan spor kompleksinde incelemede bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Beraberindeki heyetle daha sonra İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü ziyaret eden Öztürk, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öztürk, ziyaretlerin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, eksikliklerin giderilmesi hususunda gereken hassasiyeti göstereceklerini söyledi.

Zaman zaman kamu kurumlarını ziyaret ederek, eksiklikleri gidermek için gerekli girişimlerde bulunduğunu ifade eden Öztürk, Kırıkkale için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Öztürk ve beraberindekiler, son olarak Kırıkkale Üniversitesi Keskin Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.

AK Parti Kırıkkale milletvekili Abdullah Öztürk Keskin ilçesi ziyaret

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