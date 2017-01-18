AK Parti Kırıkkale teşkilatı referanduma hazır

KIRIKKALE (AA) – AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mürsel Akçay, Kırıkkale teşkilatı referanduma hazır. “Kırıkkale teşkilatının referanduma hazır olduğunu söyledi.

İl Başkanı Akçay, il teşkilatı üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, Kırıkkale teşkilatının referanduma hazır olduğunu söyledi.

Anayasa değişikliği paketini içeren referandumun Türkiye’nin geleceği açısından büyük bir önem taşıdığını belirten Akçay şunları söyledi:

“Kırıkkale teşkilatı referanduma hazır. AK Parti bir dava ve milletin geleceğini inşa eden partidir. Dolayısıyla teşkilatımızın her kademesinde arkadaşlarımızla tam bir uyum içinde çalışarak büyük Türkiye hedeflerine ulaşmak için tüm gayreti gösteriyoruz. Teşkilatlarda uyum esastır, uyum olmayan teşkilatlarda her türlü sorunu yaşarız. Kırıkkale teşkilatı olarak koyduğumuz hedeflere, yakaladığımız bu uyum ile ulaşacağımıza inanıyorum.”