AK Parti Kırşehir Gençlik Kolları İstişare Toplantısı yapıldı

KIRŞEHİR (AA) – AK Parti Kırşehir Gençlik Kolları İl Başkanlığı tarafından istişare toplantısı düzenlendi.

Kentte bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, seçim çalışmalarında her zaman gençlik kollarının özverili çalıştığını söyledi.

AK Parti’nin kurulduğu günden itibaren gençlere önem verdiğini vurgulayan Aslan, "Bizler, ülkemizin yönetimini gençlere emanet edeceğiz. Sizlerin omuzlarında devletimiz daha güzel ufuklara ulaşacaktır. Milletvekili, belediye başkanı, bürokrat olarak önemli görevler alacaksınız. Aile oluşturup, iş hayatına atılsalar bile gençlerimiz hiç bir zaman ülkesi ve milleti için çalışmaktan geri durmayacak." dedi.

Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli de AK Parti hükümetlerinin yaptığı çalışmalar ile gençlere eskiye göre önemli kazanımlar sağlandığını aktardı.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanlığı MKYK Üyesi Burak Ak ise danışma toplantılarıyla sık sık illerde bir araya geldiklerini anımsattı.

Ak, "Gençlerimiz alın teri dökerek her zaman mücadeleci çalışma sergiliyor. Gençlerimizle birlikte bizler daha az uyuyup, az dinlenip, daha çok çalışacağız. Binlerce yıldır yaşadığımız bu toprakları gelecek nesillere aktarmak için mücadeleye ve çalışmaya durmadan devam etmeliyiz. Ülkemizin, milletimizin gençlere her zamankinden daha çok ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Hediye takdiminin ardından, toplantı basına kapalı devam etti.