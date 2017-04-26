AK Parti Kırşehir Milletvekili Arslan hakkındaki iddialar

KIRŞEHİR (AA) – AK Parti Kırşehir Milletvekili Salih Çetinkaya, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan’a kardeşi ve yeğeninin üstlendiği görevler dolayısıyla yöneltilen eleştirilere ilişkin, liyakat sahibi, yeterliliği olan ve iş yapan milletvekili yakınlarının da bazı görevlere getirilebileceğini söyledi.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Mustafa Kendirli ile Ağalar Konağı’nda basın toplantısı düzenleyen Çetinkaya, Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan’la ilgili kardeşi ve yeğenini kamuda müdür olarak atattığına ilişkin bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerin kendilerini üzdüğünü ifade etti.

Kırşehir’de sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde halk oylamasının yapılmasının hemen ardından Arslan ile ilgili bazı haberlerin çıktığını dile getiren Çetinkaya, bunun Kırşehir’de oluşan birlik ve beraberlik ortamını bozmaya yönelik olduğunu söyledi.

Çetinkaya, üç dönemdir milletvekili olan Arslan’ın, Kırşehir’e yapılan önemli hizmetlerde emeği bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

“Atamalarda, kişilerin, adının soyadının ne olduğunun önemi yok. Önemli olan bu atamaların Kırşehir’e hizmet edip etmediğidir. ‘Milletvekilinin akrabası, kardeşi bir şey olamaz diye’ bir tutum içinde olabilir miyiz? O zaman ne yapacak bu insanlar? Bu insanlar devlet memuru olmuşlar. Milletvekilinin akrabaları da yeterliyse liyakat sahibiyse iyi iş yapıyorsa her yere girebilirler, bunda hiç bir sakınca yok.”

Belediye Başkanı Bahçeci de Milletvekili Arslan’ın Kırşehir’in daha fazla ilerlemesi ve yatırım alması için hazırlanan projelerde imzası olduğunu, bu tür kasıtlı haberler yapılsa da her zaman kendisinin yanında olduklarını dile getirdi.

İl Başkanı Kendirli ise bu tür haberlerin Kırşehir’de ve teşkilatları içindeki birlik ve beraberlik ortamını bozmaya yönelik olduğunu, bu tarz haberlerin kasıtlı yapıldığını ifade etti.