AK Parti Kırşehir Milletvekili Çetinkaya:

– “Makam aracında terörist taşıyan, terörist cenazesine katılan, terör propagandası yapan herkes bunun hesabını verecektir”

KIRŞEHİR (AA) – AK Parti Kırşehir Milletvekili Salih Çetinkaya, ülkesine, milletine hainlik edenlerin hesap vereceğini söyledi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı tarafından parti konferans salonunda düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Kırşehir Milletvekili Çetinkaya, Türkiye’nin ilk kez bu kadar fazla hainin olduğu bir dönemde olduğuna dikkat çekti.

Milletinin bütünlüğü ve bölünmezliği için çalışanların kazanacağını dile getiren Çetinkaya, şöyle konuştu:

“Hiçbir kimse ülkesine hainlik içerisinde olmamalıdır. Adı milletvekili olan ancak birçok suça karışan, suçluyla bağlantısı olan kişiler, adli makamlarca gözaltına alındılar. Onlar hakkında yargı ve yargılama süreci başladı. Makam aracında terörist taşıyan, terörist cenazesine katılan, terör propagandası yapan herkes bunun hesabını verecektir.”

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan ise, Türkiye’nin güçlü bir devlet olduğunu belirterek, hainlere gereken hesabın sorulacağını vurguladı.

Türkiye’nin, tezgahlanmış tüm kirli oyunlara karşı koyacağını ifade eden Arslan, 17-25 Aralık’ta ve 15 Temmuz’da yapılmak istenilenlere gerekli cevabın verildiğini söyledi.

Toplantıya, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Veli Şahin, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kendirli, İl Genel Meclis Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.