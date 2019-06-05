AK Parti Kırşehir teşkilatında bayramlaşma
KIRŞEHİR (AA) – AK Parti Kırşehir teşkilatında bayramlaşma töreni düzenlendi.
İl binası konferans salonunda gerçekleştirilen törene, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, İl Başkanı Muzaffer Aslan, Merkez İlçe Başkanı Bilgehan Altaş, ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer katıldı.
İl Başkanı Aslan, birlik ve beraberlik içerisinde bayramlaşma programını gerçekleştirdiklerini belirterek, Kırşehir'in geleceği için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Milletvekili Kendirli de ramazan ayının sonunda bayrama ulaşmanın sevincini yaşadıklarını dile getirerek, hep birlikte bu coşkuyu yaşadıklarını vurguladı.
Bayramlaşma vesilesiyle kucaklaştıklarını ve kardeşliklerini pekiştirme imkanı bulduklarını anlatan Kendirli, "Uzak yakın demeden bayramlaşma programımıza katılım sağlayan herkese canı gönülden teşekkürlerimi sunarım." dedi.
Milletvekili Kendirli ve İl Başkanı Aslan, daha sonra ilçelerdeki bayramlaşma programlarına katıldı.
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