AK Parti Konya İl Başkanlığından terör saldırısı açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, AK Parti İl Başkanı Musa Arat ve AK Parti Konya Milletvekilleri, İl Başkanlığı’nda bir araya gelerek Kayseri’de meydana gelen terör saldırısını ele aldı.

Toplantının ardındaki yazılı bir izah etme yapıldı. Terörün ve saldırının kınandığı açıklamada, “Terör örgütleri ve işbirlikçilerine karşısında 80 milyon tek yüreğiz. Bu hainler şehit kanı ile sulanan vatanımızda asla emellerine ulaşamayacaklardır” denildi.

AK Parti Konya İl Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamanın ayrıntılarında şu ifadelere yer verildi; “Kayseri’de yapılan alçak ve zalim hücum sonucu maalesef 14 askerimiz şehit olmuş; 56 askerimiz ise yaralanmıştır. Ilk Önce şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve ülkemize başsağlığı diliyoruz. Zarar Görmüş askerlerimize de ivedi şifalar diliyoruz. İnsanlığa ve huzura düşman terör örgütü, kalleş yüzünü bir defa daha göstermiştir. Bu cins alçak saldırılarla milli birlik ve beraberliğimize kastedenler, milletimizi ve devletimizi bu menfur olaylar karşısında kuvvetsiz düşürebileceklerini amaçlıyorlar. Ancak devletimiz ve milletimiz, her zamanki gibi yine dik duruşuyla ve dayanışması ile gereken cevabı vermiştir, vermeye de devam edecektir. Hainler, şehit kanı ile sulanan vatanımızda katiyen emellerine ulaşmayacaktır. Insanlar ve devlet olarak bu terör örgütlerinin üstesinden geleceğimizin hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hain ve kalleşçe saldırılar bizi ve kahraman güvenlik güçlerimizi asla yıldıramaz. Ülkemiz enerjik bir devlettir, hiçbir süre teröre ve teröriste teslim olmaz. Bu katiller, ne yaparlarsa yapsınlar, devlet ve milletimizin bütünlüğüne asla halel getiremeyecekler. Acımız büyük lakin bu büyük acıyı da milletçe daha çok bütünleşerek ve kenetlenerek aşacağız. Bu hainler ülkemizi bölemeyecek, milletimizi korkutamayacak. Aziz şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Hayata kasteden katiller de kendi bedenlerini tahrip eden o bayağılık ruhları ölüme gönderen odaklar da hak ettikleri cevabı alacaklardır. Kolaylık ve güvenliğimizi maksat almış bu alçak saldırıyı, PKK, FETÖ veya DAEŞ adı ne olursa olsun bütün terör örgütlerini, her türlü terörü, teröre yardım verenleri ve terörün arkasındaki iç ve dış güçleri şiddetle kınıyoruz. Allah, birlik ve beraberliğimizi bozmasın ve tekrar tekrar insanlığın vicdanı olan ülkemizi, milletimizi ve devletimizi korusun.