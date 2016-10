AK Parti Konya İl Danışma Meclisi yapıldı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Konya İl Teşkilatı, İl Danışma Meclisi’ni gerçekleştirdi.

Novotel’de yapılan toplantıya eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, il yönetimi, il kadın ve gençlik kolları başkanları, ilçe gençlik ve ilçe kadın kolları başkanları katıldı. İl Danışma Meclisi’nde teşkilat mensuplarına hitap eden eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Konyalı olmaktan nedeniyle büyük gurur duyduğunu söyledi. Davutoğlu, “Konya herhangi bir şehir yok, bunu her fırsatta ve her yerde belirtiyorum. Lakin bu lafta da kalmadı katiyen. Konya, irfanımızın, milletimizin, siyasetimizin, devletimizin, Türkçenin ve bilimin merkezidir. Dolayısıyla bir siyasi hareketin Konya’yı ihmal ederek yükselmesi mümkün değildir. Tekrar bir siyasi hareketin Konya’da bir zemin oluşturmadan yoluna devam edebilmesi de muhtemel değildir” dedi.

“Konya tekrar tekrar tek yumruk olmuştur”

1 Kasım Seçimleri’nde AK Parti’nin Konya’da ve Türkiye genelinde elde ettiği galibiyet dolayısıyla bütün teşkilat mensuplarına teşekkür eden Ahmet Davutoğlu, bu başarının ardındaki Konya’nın birliğinin büyük payının olduğunun altını çizdi. Davutoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ilk Önce hepinize ayrı ayrı teşekkür etmem gerekiyor. 1 Kasım Seçimleri, sizlerin büyük ve fedakar çabaları ile Türk siyasi tarihindeki yerini almış oldu. 1950’den bu yandan yapılan seçimlerde bir parti, birincil kez bu değin yüksek oy aldı. Bu büyük başarıda hepinizin emeği var. Allah sizlerden razı olsun. 1 Kasım Seçimleri’ne bir başbakan, genel başkan ve bir Konyalı olarak girmiş olmanın da ayrıca onurunu yaşadım. Bugüne dek hiçbir yerde Konya’nın tercih kaygısı yaşadığı görülmemiştir. tekrar tekrar alnının akı ile tüm sınavlardan geçmiştir. Konyalılar olarak defalarca birlik olduk, bir olduk, tek yumruk olduk ve Konya’nın ilimini, irfanını ve uhuviyetini görmüş olmanın gururunu yaşadım.”

FETÖ’nün alçak ve alçak darbe girişimi ve sonrasında yaşananları da değerlendiren Davutoğlu, kalkışmanın olduğu gece tavrını ortaya koyan ve harekete geçen birincil teşkilatın Konya olduğunu söyledi. Ahmet Davutoğlu, “Hain ve alçak darbe girişiminin hemen ardındaki düşey duruşunu ve tavrını birincil ortaya koyan yeniden Konya olmuştur, zaten başka biri da beklenmezdi. Konya teşkilatımız, o gece ilk harekete geçen teşkilatların başındadır. sırası gelmişken ben İl Başkanımıza, il ve ilçe yönetimlerimize, büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımıza, bayan ve gençlik kolları başkan ve yönetimlerine teşekkür ediyorum. Konya, her zamanki gibi tek yumruk, baş eğmeyen ve hemen ayağa kalkan illerin başında oldu” dedi.

“AK Partisiz bir siyasi denklem düşünülemez”

Ahmet Davutoğlu, Türkiye’nin tarihinin en kritik dönemlerinden birini yaşadığını, bu süreçte AK Parti teşkilatlarının rolünden de söz etti. Davutoğlu, şunları söyledi: “Türkiye’nin ve son 14 takvim vakit içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretlerini alıkoymak için her yolu deniyorlar. Bütün bu yol ve yöntemlere karşın Türkiye hala ayakta ve yoluna devam ediyorsa bunda en büyük etmen AK Parti teşkilatlarıdır. AK Parti’den diğer hiçbir siyasi parti, Türkiye’nin yer yerinde örgütlü değildir ve AK Parti’nin olmadığı bir siyasi denklem de asla düşünülemez. Siyasi hayatlar içerisinde şüphesiz inişler ve çıkışlar olur. 7 Haziran akşamında muhakkak yüksek bir oy oranımız vardı ancak moralimiz bozulmasın diye Konyalı kardeşlerimizin gösterdiği gayret hiçbir vakit zihnimden çıkmayacak. Eğer ben Ankara’daki balkon konuşmamda moral bozukluğu olmadan o konuşmayı yapabildiysem bunun sebebi Konya’dan Ankara’ya gitmiş olmamdır.”

“14 Ekim’de Konya’ya uygu ve en özel mitingimizi yapacağız”

AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Ekim’de Konya’ya geleceğini açıklama ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 Temmuz alçak darbe girişiminin arkasında İstanbul’da yaptığı mitinginin arkasında ilk önce bir mitinge katılıyor o da Konya’ya nasip oldu. Bu anlamda da Konya olarak 14 Ekim Cuma günü saat 14.00’da Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda en özel ve Konya’ya uygu mitingimizi yapacağız. Bugüne kadarki tüm mitinglerden alnımızın akıyla çıktık. Dolayısıyla bizler lüzum Sayın Cumhurbaşkanımızı, gerekse partimizi mahcup etmeden bu mitingimizi de bir şölen havasında yapacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

“14 Ekim’de manâlı temel atma ve açılışlarımız olacak”

Programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ise 15 Temmuz darbe girişimi ve ardından Konya Teşkilatı, belediyeler ve Konya olarak dimdik durduklarını söyledi. Türkiye’nin ayağa kalkması ve tarihi misyonuna sahip çıkmasının Türkiye üzerindeki hesapları değiştirdiğini dile getiren Tahir Akyürek, “Türkiye’nin kendi savunma sanayisini oluşturuyor olması, imal gücünü arttırması, eğitimli insan gücünün yükselişi, Türkiye üzerinden hesapları da arttırdı. Sayın Cumhurbaşkanımızın Lozan’ı gündeme getirmesi de tesadüfî değildir. Oradaki mesaj şudur; siz, Türkiye’nin jeopolitik konumunu ve Lozan ile oluşan sınırları tanımamaya başladınız. O zaman bizler de defterleri baştan açabiliriz anlamına da geliyor. Çünkü Lozan’da bir imparatorluğun yıkılışı bir imza ile neticelenmişti. Fakat orda da açık bir takım maddeler vardı. Kuzey Irak, Musul eyaleti konusu, Batum ve Hatay konusu ileride plebisit yapılma şartları imza konusu vardı. Tüm bunlar bir satranç oyunu biçiminde devam ediyor” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Ekim’deki Konya programını da değerlendiren Tahir Akyürek, konuşmasını şöyle tamamladı: “O gün 42 esas atma ve 42 başlangıç yapmayı planlıyoruz. Büyük Kasaba Hastanesi, Alacabel Tüneli gibi önemli yatırımların temel atmasını planlıyoruz. Tekrar Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin bitirdiği yatırımların da açılışlarını yapmayı planlıyoruz.”