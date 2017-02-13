AK Parti Konya İl Danışma Meclisi

KONYA (AA) – AK Parti Konya İl Teşkilatı 64. İl Danışma Meclis Toplantısı yapıldı.

AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, Mevlana Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıda, referanduma giden Türkiye’nin yeni dönemde daha büyüyeceğini ve daha da güçleneceğini ifade etti.

Türkiye’nin büyümesini istemeyenlerin bulunduğunu belirten Arat, “Zaferi yakın ve kesin görmek, zaaflığı ve rehaveti getirir. Önümüzde çetin bir mücadele var. Uzun ve zahmetli yollar bizleri bekliyor. Karşılığını Allah’tan umarak yola çıkıyoruz. Rabbimiz emeğimizi bereketli, sözümüzü anlaşılır kılsın. Tüm teşkilat mensuplarımızı, mahalle temsilcilerimizi, sandık sorumlularımızı ve belediye başkanlarımızı bu kutlu zafer yürüyüşü için şimdiden kutluyorum.” diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez de Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyada yaşanan sancıların, kabuğu kırma sancıları olduğunu dile getirdi.

Bu kabuğu kırarak yollarına devam edeceklerini anlatan Etyemez, “16 Nisan işte o gün çıkacak ‘evet’ bize o kabuğu kırma yolunda önemli bir basamağı, önemli bir eşiği açma noktasında başarı elde etmiş olacağız. ” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ise yeni bir sınavla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Son üç yıldaki beşinci defa kurulacak sandıktan da vesayetçilerin, baskıcıların, emperyalistlerin ve Ortadoğu’da yeni harita çizmek isteyen güçlerin oyunlarının bozulacağını belirten Akyürek, “Halkımız çok güçlü bir şekilde cumhurbaşkanlığı sistemine evet diyecektir. Konya olarak da beklentilerimiz en yüksek rakamlara ulaşmaktır.” dedi.