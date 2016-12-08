Ana Sayfa   >   Konya Haber   >   AK Parti Konya İl Teşkilatından Bakan Işıka ziyaret

AK Parti Konya İl Teşkilatından Bakan Işıka ziyaret

AK Parti Konya İl Başkanlığı, Ulusal Savunma Bakanı Fikri Işık’ı ziyaret ederek Konya projeleri hakkında bilgiler verdi.Ziyarete, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, Konya Milletvekilleri, Konya Büyükşehir Be.

08 Aralık 2016 Perşembe, 01:15
ak-parti-konya-il-teskilatindan-bakan-isika-ziyaret

Benzer Konular

boluda-egitime-kar-engeli
Boluda eğitime kar engeli
orduda-egitime-kar-engeli
Orduda eğitime kar engeli
kilicdaroglundan-ismet-sezgin-icin-taziye-mesaji
Kılıçdaroğlundan İsmet Sezgin için taziye mesajı

AK Parti Konya İl Başkanlığı, Ulusal Savunma Bakanı Fikri Işık’ı ziyaret ederek Konya projeleri hakkında bilgiler verdi.
Ziyarete, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, Konya Milletvekilleri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ile İl Başkan Yardımcısı Serhan Güngör katıldı. Savunma Bakanı Işık’ın makamında gerçekleşen ziyarette, başkanlık üyeleri Konya projeleri hakkında bilgiler vererek yatırımlar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Ak Parti ak parti haberleri son dakika ak parti son dakika haber haberler

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet