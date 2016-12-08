AK Parti Konya İl Teşkilatından Bakan Işıka ziyaret

AK Parti Konya İl Başkanlığı, Ulusal Savunma Bakanı Fikri Işık’ı ziyaret ederek Konya projeleri hakkında bilgiler verdi.

Ziyarete, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, Konya Milletvekilleri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ile İl Başkan Yardımcısı Serhan Güngör katıldı. Savunma Bakanı Işık’ın makamında gerçekleşen ziyarette, başkanlık üyeleri Konya projeleri hakkında bilgiler vererek yatırımlar hakkında istişarelerde bulunuldu.