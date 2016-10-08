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AK Parti Konya Milletvekili Altunyaldız, Seydişehir'de

08 Ekim 2016 Cumartesi, 16:54
AK Parti Konya Milletvekili Altunyaldız, Seydişehir'de

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KONYA (AA) – AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Seydişehir Alacabel Tüneli’ndeki inşaat çalışmalarını inceledi.

Milletvekili Altunyaldız ve beraberindekiler, ilçedeki çalışmaları incelemek üzere Seydişehir’e geldi.

Burada Konya-Antalya karayolundaki Alacabel Tüneli inşaatındaki çalışmaları inceleyen Altunyaldız, yüklenici firma yetkisinden bilgi aldı.

Altunyaldız’a, Seydişehir Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Karayolları 3. Bölge Müdürü Turgut Aydın eşlik etti.

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız inceleme Konya Seydişehir

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