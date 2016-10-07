AK Parti Konya Milletvekili Babaoğlu:

– “Sağlık alanında AK Parti olarak 2002 yılından itibaren reform niteliğinde adımlar atarak, insanımızın sağlık alanındaki ihtiyaçlarını çözen ve yaşam standardını yükselten bir anlayışla bugüne kadar hareket ettik.”

KONYA (AA) – AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, “Sağlık alanında AK Parti olarak 2002 yılından itibaren reform niteliğinde adımlar atarak, insanımızın sağlık alanındaki ihtiyaçlarını çözen ve yaşam standardını yükselten bir anlayışla bugüne kadar hareket ettik.” dedi.

Babaoğlu, yaptığı açıklamada, Beyşehir Devlet Hastanesi yapımında sona yaklaşıldığını belirtti.

Beyşehir’de yapımı süren yatırımları sürekli takip ettiklerini kaydeden Babaoğlu, her hafta ilgili kurumlardan bilgi alarak değerlendirme yaptıklarını anlattı.

Beyşehir Devlet Hastanesinin Türkiye’nin ilk hilal mimarisine sahip hastanesi olması sebebiyle, tasarımıyla, görselliği ve devletin ayırdığı bütçe ile özel bir yere sahip olduğunu aktaran Babaoğlu, şu bilgileri verdi:

“AK Parti öncesi ve sonrasındaki sağlıkta gelinen nokta ülke genelinde çok iyi seviyelere yükseldi. Şimdi bunu il merkezlerinden ilçelere doğru yaygınlaştırdığımız bir politikayla yolumuza devam ediyoruz. Beyşehir Devlet Hastanesi bu anlamda önemli bir örnek olacak. Sağlık Bakanlığımızın yetkililerinden aldığımız bilgi doğrultusunda yaklaşık 46 milyon liraya ihale edilen 150 yatak kapasiteli ve 8 katlı olarak inşa edilen hastanemizin, yaklaşık yüzde 65’i tamamlandı. Kalan yüzde 35’lik kısmı da devam ediyor. Herhangi bir ödenek sıkıntımız yok, müteahhit firma da çalışmalarına hızla devam ediyor. Sağlık Bakanlığımız aracılığıyla çalışmaların hızla tamamlanması noktasında işi de takip ediyoruz. Önemli olan Beyşehirimize yakışır güzel bir eserin ortaya çıkması, bunun için hastane yetkililerimizle inşaat devam ederken projedeki gördüğümüz eksiklikleri de Belediye Başkanımız Murat Özaltun ve AK Parti İlçe Başkanımız Mustafa Şenol’dan gelen bilgiler doğrultusunda Sağlık Bakanlığımızın İnşaat Daire Başkanlığı ile geçtiğimiz hafta görüştük. Kendilerine taleplerimizi ilettik. Yeni revizerle daha güzel bir eser ortaya çıkacak.

İhaleyi alan firmanın iş bitirme tarihi olan 2017 Mart ayının sonuna kadar hastaneyi teslim etmesi için çalışmalar hızla devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıl açılışını yaparak hizmete açacağız.”