AK Parti Konya Milletvekili Baloğlu:

KONYA (AA) – AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu, “Başkanlık sistemi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin değerlendirmelerinin ardından iç politik gündemin önemli konusu haline geldi. Sayın Bahçeli’nin ülkenin tıkanmış meseleleri karşısındaki tavrı, birçok alanın açılmasına vesile olmuştur.” dedi.

Baloğlu, partisinin il başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında Konya ve ülke gündemini değerlendirdi.

Konya’da şu ana kadar 3 bin 346 kişinin FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındığını belirten Baloğlu, bin 33 kişinin tutuklandığını, bin 691 kişinin de kamudan ihraç edildiğini söyledi.

Numune Hastanesinin hızlı bir şekilde ilerlediğini belirten Baloğlu, “Konya Şehir Hastanemizin temeli de bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından atıldı. O da hızlı bir şekilde ilerliyor. Yatak kapasitesi bin 200’e çıkıyor ve şu anda Konya, Dünya Sağlık Örgütünün öngördüğü 10 bin kişiye düşen yatak kapasitesinin çok üzerine çıkacak. Türkiye genelinde 26 olan bu kapasite, Konya’da 32’ye çıkıyor.” diye konuştu.

Baloğlu, 21-23 Ekim tarihlerinde AK Parti ailesi olarak Başbakan Binali Yıldırım, Hükümet üyeleri ve milletvekilleri ile Afyon’da kampa girdiklerini hatırlattı.

Sağlık, enerji ve ulaştırma konularında ilgili bakanların sunum yaptığını anlatan Baloğlu, şunları kaydetti:

“Yine 15 Temmuz süreci, yeni anayasa, başkanlık sistemi, terörle mücadele ve dış politika konuları da kampta konuşulan ve istişare edilen konular arasındaydı. Başkanlık sistemi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin değerlendirmelerinin ardından iç politik gündemin önemli konusu haline geldi. Sayın Bahçeli’nin ülkenin tıkanmış meseleleri karşısındaki tavrı, birçok alanın açılmasına vesile olmuştur. Bu vesileyle kendisine teşekkür ediyorum. Bu, elbette MHP’nin başkanlık sistemini desteklediği anlamına gelmiyor. Şu anda tıkanmış bir sistem var. Parlamenter ve bürokrasi anlamındaki tıkanmaların önüne geçilebilmesi için başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun için de halka gitmek istiyoruz.”