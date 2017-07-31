AK Parti Konya Milletvekili Erdoğan:

KONYA (AA) – AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, “Meclis çalışmalarına destek değil, köstek olmaya çalışan bazı vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve milletvekillerinin düşürülmesi sağlanmıştır.” dedi.

Erdoğan, partisinin İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Konya ve ülke gündemini değerlendirdi.

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” olarak anılan 15 Temmuz 2016 tarihinin Türkiye’nin karşılaştığı en hain kalkışmanın bertaraf edilişi olduğunu hatırlatan Erdoğan, milletin destansı sağduyu, basiret, dayanışma, dik duruş ve kahramanlık gösterdiğini belirtti.

Hükümetin, birlik ve dirliğine kast eden hain yapıları etkisiz hale getirmek için mücadele yürüttüğünü ifade eden Erdoğan, “İçimize sızmış hainler tarafından oluşturulan bu tehdidin köklerinin kazınması ve politik ve stratejik açıdan ulusal güvenliğimizi tehdit eden unsurların etkisiz hale getirilmesi için, başta, FETÖ, PKK, YPG, PYD ve yeni adıyla SDG gibi terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele yürütmektedir.” diye konuştu.

Erdoğan, ülkenin kritik bir dönemden geçtiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Meclis çalışmalarına destek değil, köstek olmaya çalışan bazı vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve milletvekillerinin düşürülmesi sağlanmıştır. Bir taraftan bu milletin verdiği unvanı ve kaynakları kullanıp, diğer taraftan milletime kast eden hainlerle bir olan, benim ülkemin evlatlarını şehit eden, terör örgütlerine sırtlarını dayayanlar, asla 15 Temmuz’da canlarıyla vatanını savunan bu asil milletimizin temsilcisi olamaz.”

– “Safları sık tutacağız”

Emellerine ulaşamayan dış güçlerin sınırlarda ve bölgede kaotik bir ortam oluşturmaya çalıştığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

“Tüm İslam alemini tehdit eden bu girişimlerin en yakın ve bariz örneği de Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’da sergilenmeye çalışılmaktadır. Batıya haklı ve mazlum rolü oynayan İsrail’in sergilediği bu işgal, saldırı, kanun ve insanlık dışı yaptırımlar, Müslümanların kutsallarına yapılan bir hakaret ve tüm İslam alemine adeta bir kafa tutmadır. Siyonist zihniyet bilmelidir ki Mescid-i Aksa’nın Müslümansızlaştırılmasına asla izin vermeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi safları sık tutacağız. Asla araya sızamayacak, emellerine ulaşamayacaklardır.”

Sağlık sektöründe, kent merkezi ve ilçelerde projelerin aksamadan devam ettiğini ifade eden Erdoğan, toplam 122 kilometrelik Çevre Yolu’nun ise 71 kilometrelik kesiminin yatırım programında olduğunu aktardı.