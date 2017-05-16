AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan gündemi değerlendirdi

AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, Konya İl Başkanlığında Konya ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hüsnüye Erdoğan yaptığı açıklamada, “Havasını soluduğu, ekmeğini yediği, suyunu içtiği memleketini ve milletini aşağılamaya çalışan, varlığını borçlu olduğu tarihini ve kültürünü inkar eden, hatta yıkmaya teşebbüs edenlere gereken cevap, tekrar bu ülkenin hakiki ve asli unsuru olan milletimiz göre 16 Nisan’da verildi. Güya, demokrasinin yuvası olmakla övünen Avrupa ülkelerindeki yüzde 50-60’lara ama erişebilen seçimlere katılım oranlarının fazla üzerinde; yüzde 85,3’lük rekor bir katılım ve yüzde 51,41’lik net bir ‘Evet’ tercihi ile ortaya konulan bu zinde iradeyi değil saymaya ya da önemsiz göstermeye çalışan, sandıktaki mağlubiyetlerini masada örtmeye çalışan belli başlı muhalefetin beyhude çabaları da milletimiz kadar ibretle izlenmiştir. Uzunca bir süredir tartışılan, fakat hayata geçirilemeyen bu sistem değişikliği bir lahza önce yapılmalıydı. Zira, parlamenter sistem, Yeni Türkiye’nin şahlanışını frenlemek isteyenlere fırsat tanımaktaydı. Artık buna daha pozitif müsaade edilemezdi. Şükür fakat 15 Temmuz’da olduğu gibi tarihin akışını değiştiren milletimiz, verdiği diriliş mücadelesinden de bir kez daha başarıyla çıkmış oldu. Bu köklü değişikliğin önümüzdeki süreçleri de epeyce önemlidir. Burada hepimize görevler düşmektedir. Bizler, bir olarak; kültürümüzle, tarihimizle; tekrar tekrar, dünyada mazlumun ve haklının yanına yer alan, sömürü düzenlerine karşı sesini yükseltme iradesi göstermiş bir halk olmaya devam edeceğiz. AK Parti 2001 yılı Ağustos ayından bugüne, daima vesayet odaklarına karşı durmuş ve milletine güvenmeyi seçmiştir. Biz bu günlere milletimizin duasını alarak geldik. Türkiye’nin yeni bitmiş imarı ve aziz milletimiz için çalıştıkça en büyük desteği de milletimizden almaya devam edeceğime olan inancımız tamdır” dedi.

“21 Mayıs 2017 AK Parti için vuslat zamanı”

Erdoğan, “979 gündür hasret kaldığımız, partimizin kurucusu, liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızdan bundan böyle daha pozitif yoksun kalmayacağız. 2 Mayıs’ta ’Kurucusu olduğum partime, yuvama, sevdama, aşkıma yeniden dönüyorum, Selamünaleyküm’ diyerek, her yerde partimize üyeliğini tanık olduğumuz Sayın Cumhurbaşkanımızın, her yerde genel başkanımız olmasına da sayılı günler kaldı. Genel merkezde, il ve ilçe teşkilatlarımızda 3. Olağanüstü Kongremiz için hummalı çalışmalar yapılıyor. Konyamız da, defalarca olduğu gibi, zinde bir katılımla Ankara Arena’da davasına ve liderine verdiği desteği gösterecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Kurucu Genel Başkanımız, Recep Tayyip Erdoğan’ın baştan Genel Başkanımız olmasının, teşkilatlarımıza ve hükumetimize bir başka heyecan kazandıracağı muhakkaktır. Siyasette aralıksız muhasebe etme ve yenilenmenin adının karşılığı olan AK Parti, tazelenen ruhuyla yoluna muhakkak adımlarla devam edecektir. Bu yolda, 21 Mayıs yeni bir milat olacaktır” diye konuştu.

Meclis çalışmaları hakkında data veren Hüsnüye Erdoğan, “16 Nisan sonrası, Olağanüstü Hal (OHAL), 19 Nisan saat 01.00’den geçerli edinmek üzere 3 ay zaman ile uzatıldı. TBMM Genel Kurulunda; Ödenti Konularında Iki Taraflı Yönetimsel Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Yerinde Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı kabul edildi. Hem Çölyak hastalığının sebep ve sonuçlarına ilişkin bir Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Bir doktor olarak bu gelişmeden duyduğum memnuniyeti anlatmak istiyorum. Sizlerin de peşine düşüp takip ettiğiniz üzere; HDP Diyarbakır Milletvekili Aydoğan’ın hüküm giydiğine dair kesinleşen mahkeme kararının TBMM Genel Kurulunda okunmasıyla, milletvekilliği düşmüş oldu. Biz milletimize verdiğimiz sözleri tek tek tutuyor, vatanına ihanet edenlerin en ağır şekilde cezalandırılması için elimizden geleni yapıyoruz. Konya, geçtiğimiz Salı günü, teması: ‘Natürel ve Sağlıklı Hayat’ olarak belirlenen; 1. Milletlerarası Tıbbi ve Aromatik Ur Kongresine ev sahipliği yaptı. Bilim insanları, araştırmacılar ve sektör temsilcilerinin de bir araya geldiği kongrede emeği geçen kurumlarımızı bir kez daha kutlamak istiyorum. Konyamızın bütün dünyada tanınırlığının artırılmasında bu stil programların kayda değer olduğunu, önümüzdeki süreçte Selçuklu Belediyemizce açılacak yeni Kongre Merkezinin de buna kayda değer katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Her geçen gün gelişen, yükselen ve öncü olacak işlere imza atan Konyamızın daha pozitif hizmet alması için projelerimizi hayata geçirme noktasında yoğun bir egzersiz yürütüyoruz. Yeni projelerin hayata geçirilmesi, mevcut projelerimizin de hızlandırılması ve sorunların çözümü için Ankara’dan sağlanacak yardım için, Konya milletvekilleri olarak üstümüze düşeni eksiksiz bir şekilde yapmaya çalıştığımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sağlık Durumu sektöründe yatırım projelerini yakından peşine düşüp takip ediyoruz. Merkez ve taşra ilçelerimizde projelerimiz aksamadan devam etmektedir. 500 yataklı Konya Numune Hastanesinin fiziki gerçekleşmesi acilen: yüzde 90’dır. Elektrik, su, doğalgaz bağlantıları bitmiş olup; ince temizliğe ve çevre düzenlemesine geçildi. Kamu-Özel Ortaklığı ile yapımı başlayan Konya Kent Hastanesi’nde ise; inşaat rutin olarak devam etmektedir. Hastanenin fiziksel gerçekleşmesi: yüzde 25’tir. 840 olan saldırı kapasitesinin bin 250 olması için inşaat alanında yeni bir esas kazısına başlanılmıştır” şeklinde konuştu.

“Bin takvim tarihimizin yürüyüşü devam ediyor”

Konya Yeni Çevre yolu ile ilgili de bilgi veren Erdoğan, “122 kilometrelik bölümünün 71 kilometrelik kesimi yatırım programında bulunmaktadır. Yolun 2014 yılında Yatırım Programına alınan ve ihale edilen 22 kilometrelik kesiminde 2016 yılı sonuna kadar 18 kilometresi tamamlanmıştır. 2017 yılında da araştırmalar devam etmektedir. Yolun 2016 yılında Yatırım Programına alınan 49 kilometrelik kesimi için yapılan ihalenin birinci aşaması sonuçlanmış olup ikinci aşaması bu ayın sonunda (31.05.2017) yapılacaktır. Kayacık Lojistik Merkezinin de üretim ihalesi üretilmiş olup değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. Bilinmelidir ki; bin yıllık tarihimizin yürüyüşü devam ediyor. Aynı mevziden ateş eden tüm iç ve dış güçler bilsin ancak, Türkiye var gücüyle yoluna devam edecektir” dedi.

İl Yönetim Kurulu Üyeleri Hatice Şahin ile Leyla Bak da, Milletvekili Hüsnüye Erdoğan’a basın toplantısında eşlik etti.