AK Parti Konya Milletvekilleri üreticilerle buluştu

TBMM Sanayii Ticaret, Bilim Teknoloji ve Enerji Komisyonu Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı Hadim ilçesi ve mahallelerini ziyaret ederek dağıtılmış incelemelerde bulundu.

Milletvekilleri Altunyaldız ve Ağralı ilçe ziyaretine Hadim’in Aladağ bölgesinden başladı. Burada üzüm yetiştiricileriyle biraraya gelen milletvekilleri çiftçilerin sorunlarını dinledi.

“Çiftçilerimiz 24 saat beni arayabilir”

Geçtiğimiz günlerde Aladağ bölgesinde meydana gelen su baskını ve heyelan dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Altunyaldız defalarca çiftçilerin yanında olduklarını söyledi. Hasar gören bahçe ve yolları da gezen Altunyaldız, “Fiziksel zarar için üzüldüm ancak tek tesellimiz can kaybının yaşanmaması oldu. Bizler sizin için gecemizi gündüze katarak çalışıyoruz. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Bize daima ulaşabilirsiniz. Telefonlarımız 24 saat açık” dedi.

İlçeye büyük yatırımlar yapıldığını kaydeden Altunyaldız, “Torosların düşey yamaçlarında binbir zahmetle nitelikli üzüm ve kiraz yetiştiriyorsunuz. Emeklerinizin karşılığını alabilmeniz için biz de devlet olarak zorunlu çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Türkiye’deki bütün yerleşim birimlerinin her metrekaresinin mümkün olan yerlerde sanayi imal, olası olan yerlerde tarımsal imal alanında geliştirilmesi ve toplam ülke kalkınmasının dengelenmiş bir şekilde yürütülmesi belli başlı hedeflerimiz arasındadır. Tarım ve kırsal kalkınma alanında değişik hibe ve desteklerimiz sürüyor. 24 semt, Hadim ve Taşkent Göksu vadisi yamaç arazileri sulandırma projesi yapımı devam ediyor. Toplam maliyeti 130 milyon TL ve Hadim ve Taşkent’in 24 mahallesinin sulamaları 1150 rakıma dek yapılacak, bu rakım üzerindeki yüksek alanlardaki tarımsal sulamaları, havuzlar vasıtasıyla pompa ile sağlanacak. Şuan çalışmaları devam eden ve toplam maliyeti 60 milyon TL sürekli 3 adet göletin (Bolat, Yağrıcak ve Göynükışla) tamamlanmasıyla bunlara ilave olarak da Kaplanlı ile Dolhanlar mahallelerine yapılacak göletlerin de tamamlanmasıyla bu bölgede tarımsal sulama oranı yüzde 90 seviyelerine ulaşmış olacak” dedi.

Üzüm bağlarını gezen Altunyaldız ve Ağralı çiftçilerle birlikte bağ bozumuna katıldı. Gaziler Mahallesi’nde pekmez kaynatan çiftçilerle de sohbet eden milletvekilleri pekmez yapımı hakkında veri aldı. Hadim’de yapımı devamlı Hadim Devlet Hastanesi Ek Yapı inşaatını inceleyen milletvekilleri Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu’ndan veri aldılar.

Gezlevi ve Dedemli mahallelerine ziyaret

Heyet, daha sonra Gezlevi ve Dedemli mahallelerini de ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti, Mardin Nusaybin’de şehit olan ve Alanya’da defnedilen Coşkun Nazilli’nin babası Durmuş Nazilli ye baş sağlığı ziyaretinde bulundu. AK Parti Milletvekilleri Bozkır ilçesinde ikincisi düzenlenen geleneksel sünnet şölenine katıldı.

Milletvekili Ziya Altunyaldız; burada yaptığı konuşmada; Bozkır gençliğine yapılan her türlü yatırımın yine Bozkır’ın geleceğine yapıldığını, Bozkır gençlik merkezinin temelinin atıldığını, Bozkır merkez ve mahalleleri okullarına ciddi oranda kaynak aktarıldığını ve bu sene hizmete giren KYK öğrenci yurdunun hizmete girmesiyle bu yapılanların gençliğe verilen önemin bir göstergesi olduğunu belirtti.