AK Parti kulisleri bu iddia ile çalkalanıyor!

Kulislerde dillendirilen “mucizevi kongre” iddiası çerçevesinde, beklenen kabine revizyonun da bu sürecin arkasında gerçekleşeceği açıklama ediliyor. Referandum sürecinde tartışılan, “Kabineye MHP’den isimler girer mi” sorusuna aleyhinde, AK Parti içinde “Sayın Bahçeli partisinin kongresinden önce kabinede MHP’li olmasına sıcak bakmıyor. Buna rağmen MHP’de ‘kongremizi yapmadan önce 3-5 bakanlık alınması bizi rahatlatır’ görüşünü savunan isimler de bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 23 Nisan’da koltuğunu bıraktığı çocuğa yönelik “Genel başkan olacak mısınız?” sorusuna “Niye olmasın?” mesajını vermesinin arkasından, siyaset kulisleri dün yeni bir bahis ile çalkalandı. Buna kadar AK Parti, Ramazan başlamadan hemen önce mucizevi kongreye gidecek, böylece Erdoğan, genel başkanlığı Başbakan Binali Şimşek’dan devralarak 2019 seçimine dek partiyi, “genel başkan” sıfatıyla şahsen tasarı edecek. Beklenen kabine revizyonunun da mucizevi kongrenin gerisinde gerçekleşeceği konuşuluyor.

Hızlandırılmış takvim

Erdoğan’ın tercihine bağlı olarak doğaüstü kongre kararı alınması için YSK’nın referandum sonuçlarını resmen bildiri etmesinin beklenmesi görüşü benimsendi. böylece referandumun peşinde birincil Merkez Karar Yönetim Kurulu’nda (MKYK) 2018 Eylül’ünde planlanan klasik kongre için karar alınması beklenmesine rağmen kongre konusu kurulda gündeme getirilmedi.

Parti kulislerine kadar Erdoğan, Şimşek’dan genel başkanlığı, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun koltuğunu bıraktığı olağanüstü kongre sürecindeki gibi “jet hızıyla” işletilecek bir takvimle devralacak.

AK Parti’de, YSK’nın sonuçları bildiri etmesinin ardındaki Erdoğan’ın partiye aza yapılmasıyla eş zamanlı olarak mucizevi kongre sürecine başlanacağı konuşuluyor. AK Parti Tüzüğü, genel başkana doğaüstü kongre toplama yetkisi veriyor. Bu çerçevede Şimşek’ın, Erdoğan’ın AK Parti’ye aza yapılmasıyla birlikte genel başkanlığa her tarafta namzet olmamak üzere doğaüstü kongre kararını açıklayacağı, azami 45 gün içinde yapılması gerekmesine karşın hızlandırılmış bir takvimle

sürecin tamamlanacağı belirtiliyor.

Parti kulislerinde doğaüstü kongre kararının en geç 1-2 Mayıs’ta alınacağı, 27 Mayıs’ta başlayacak ramazandan önce de genel başkanlık değişiminin yaşanacağı konuşuluyor. Kulislerde kongre tarihi olarak da 20-21 Mayıs tarihlerine dikkat çekici ediliyor.

‘Uzaması yanlış olur’

Mucizevi kongre iddiasının gerçekleşmesi durumunda 22 Mayıs 2016’da bir doğaüstü kongre süreciyle genel başkanlığı üstlenen Şimşek, 1. yılını doldurmasına 1 gün kala koltuğunu Erdoğan’a bırakacak. Erdoğan’ın tercihine kadar, doğaüstü kongrede MKYK seçiminin yapılmayabileceği belirtilirken, MYK’da (Merkez Yürütme Kurulu) değişime ise belirli gözüyle bakılıyor. Kulislerde, mucizevi kongrenin arkasından da olağan kongre sürecinin başlatılacağı ifade ediliyor.

Şimşek’ın “olağan kongre” konusundaki açıklamalarına karşın ibrenin niçin “doğaüstü kongreye” döndüğü konusunda ise Ak Parti kulislerinde şu değer biçme yapılıyor:

“Klasik kongreyi yapabileceğimiz son tarihe yani Eylül 2018’e daha 1.5 sene, birincil tarihe ise 5 ay var. Klasik kongreyi olabilmek için il teşkilatlarını değiştirmek lüzumlu. Fakat il teşkilatlarında 2019 seçimlerine göre bir dizayna hemencecik açılmak gerekli. Eğer hemencecik genel başkanlığı üstlenmezse Cumhurbaşkanı’nın bu sürece Genel Başkan olmadığı halde aracısız olarak müdahale etmesi gerekecek.

bu nedenle Cumhurbaşkanı’nın genel başkan olarak AK Partiyi olağan kongreye götürmesi daha dürüst olur. Sistemin özü partili cumhurbaşkanı ve anında yürürlüğe giriyor. Bir an önce bunun olması lüzumlu. Bu sürecin uzaması iki başlı görüntü oluşturur, her iki taraf için de aşındırıcı olur. Üye olan bir doğal lider bir de genel başkan olacak bu doğal olarak bir yıpranma yaratır.”

Kabine revizyonu kongre sonrası

Kulislerde dillendirilen “doğaüstü kongre” iddiası çerçevesinde, beklenen kabine revizyonun da bu sürecin arkasında gerçekleşeceği açıklama ediliyor. Halk Oylaması sürecinde tartışılan, “Kabineye MHP’den isimler girer mi” sorusuna karşı, AK Parti içinde “Sayın Bahçeli partisinin kongresinden önce kabinede MHP’li olmasına sıcak bakmıyor. Buna rağmen MHP’de ‘kongremizi yapmadan önce 3-5 bakanlık alınması bizi rahatlatır’ görüşünü savunan isimler de bulunuyor. Bu çerçevede MHP kongresinin peşinde veya hemencecik öncesinde bir kabine revizyonuyla MHP’den isimler hükümete girebilir. böylece Mart’ta planlanan MHP kongresinin öne çekilmesi de gündeme gelebilir” değerlendirmesi yapılıyor.

‘Uyumdan önce tatil yok’

AK Parti ve MHP’nin Anayasa değişimi sürecindeki gibi dirsek teması halinde netleştirecekleri belirli uyum yasaları, Meclis’e yoğun mesai yaptıracak. Yıldırım’ın kurmaylarına, “Uyum yasaları çıkmadan Meclis’e tatil değil” dediği öğrenildi. AK Parti’de çıkarılacak harmoni yasaları için araştırmalar da başladı. Adalet Bakanı BEKİR BOZDAĞ başkanlığında oluşturulan bir komisyonun bu hafta harmoni düzenlemeleri için mesai yapacağı öğrenildi. Tercih barajı ve tercih sistemi değişikliğinin ise bu aşamada gündeme gelmesi beklenmiyor.

Şebnem Hoşgör – Uyruk