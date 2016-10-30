Ak Parti Meram İlçe Başkanlığı mahalle başkanlarını ödüllendirdi

AK Parti Meram İlçe Başkanı Abdulkadir Özöğür, Meram ilçesinin semt başkanları ile bir araya geldi.

AK Parti Meram İlçe Başkanı Abdulkadir Özöğür, yaptığı konuşmada, “Mahalle başkanlarımız, 15 Temmuz akşamı ve sonrasında tepede olan duruş ve arkadaşça özverileriyle üzerlerine düşen görevleri yerine getirmişlerdir. Ecdadın kanları ve canlarıyla bizlere itimat ettiği bu toprakları ne pahasına olursa olsun ele vermek niyetinde olmadığını bütün cihana belirten milletimiz, tarih boyunca getirmiş olduğu hafızayı kaybetmediğini, aynı bilinç ve şuur içinde gelecek nesillere aktaracağını bir defa daha göstermiştir. Mahalle başkanlarımız da milli irade nöbetlerimizde 27 gün baştan başa bu dikey duruşu hiç kaybetmeden, meydanları terk etmeden sabahlara kadar nöbetlerini tutmuşlar ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla inilen sokaklardan tekrar Cumhurbaşkanımızın talimatıyla evlerine dönmüşlerdir. Başkan Özöğür, bu özverili tavırlarından nedeniyle ve ayrıca teşkilatımızın bütün faaliyetlerine gereken önemi, titizlikle yerine getiren mahalle başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi

Özöğür, yaptığı konuşmanın arkasından semt başkanlarına teşekkür belgelerinin ve özel hediyelerinin ibraz etti.